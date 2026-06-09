Perfis não selecionados no Programa de Estágio 2026 serão enviados para cadastro de reserva - Divulgação / Enel

Perfis não selecionados no Programa de Estágio 2026 serão enviados para cadastro de reservaDivulgação / Enel

Publicado 09/06/2026 13:43

A Enel Brasil está com inscrições abertas para seu programa de estágio, com mais de 60 vagas para estudantes universitários. As oportunidades são para os três estados em que a empresa atua: Rio, São Paulo e Ceará. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho pelo link do p rograma

As vagas são para alunos dos cursos de administração, ciências contábeis/contabilidade, economia, direito, psicologia, engenharia (todas as áreas relacionadas), marketing, publicidade e propaganda, análise de sistemas, tecnologia da informação, pedagogia, ciência de dados e ciência da computação.

Para o estado do Rio de Janeiro, são oito vagas nas áreas de administração, ciências contábeis, engenharia e engenharia de produção.

Para participar, o estudante deve estar cursando do 3º semestre ao penúltimo ano da universidade. O processo de seleção será liderado pela consultoria Super Estágios . A primeira etapa é formada por uma triagem de candidatos.

Em seguida, os selecionados serão convocados para duas entrevistas. A primeira será realizada por uma consultoria especializada, e a segunda, pelo gestor da vaga. O resultado será comunicado por WhatsApp ou e-mail.



Os candidatos selecionados terão direito a bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-alimentação/refeição, Wellhub (Gympass), cursos on-line (incluindo idiomas) na plataforma eDucation e folga no aniversário.



Diversidade



A iniciativa busca estudantes que se identifiquem com os valores da distribuidora: diversidade, respeito, confiança, inovação, proatividade e flexibilidade. Para as oportunidades nos três estados, a concessionária procura talentos de todas as idades e de diferentes orientações sexuais, identidades de gênero e origens étnicas. Pessoas com Deficiência (PCDs) também são bem-vindas.



Os perfis não selecionados serão enviados para um cadastro de reserva da empresa para futuras oportunidades. Até o fim do ano, a Enel oferecerá novas vagas de estágio nos seus três estados de atuação, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará.