Setor de comércio e serviço está com vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes Foto: Ilustração
Entre as funções com maior número de vagas estão as de operador de produção, com 60 oportunidades abertas para candidatos sem experiência profissional. Também há chances para auxiliar de serviços gerais e para atuação na limpeza de cozinha.
Há vagas também para pessoas com deficiência em áreas como atendimento ao público e comércio. Entre elas, 50 oportunidades para atendente, 20 para funções como auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, arrumador, ajudante de garçom e cumim, além de 15 vagas para operador de loja e outras em diferentes segmentos.
No Rio de Janeiro, são 497 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (156), Arquitetura e Urbanismo (21), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (12), Construção Civil (20), Contabilidade (18), Design (18), Direito (93), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Esportes (2), Farmácia (15), Fisioterapia (2), Gastronomia (6), Geociências (2), Informática (15), Letras (1), Marketing (9), Meio Ambiente (3), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (39), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (1) e Segurança (10).
Em Barra Mansa, são 36 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (2), Construção Civil (1), Direito (1), Enfermagem (1), Farmácia (1), Informática (1), Marketing (3), Pedagogia (6) e Veterinária (2).
Em Resende, são 21 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (4), Engenharia de Produção (1), Geociências (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (10).
Em Campos, são 34 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Design (1), Direito (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (16).
Em Macaé, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Contabilidade (2), Enfermagem (2), Farmácia (1), Financeiro (2), Fisioterapia (1), Informática (5), Marketing (2), Pedagogia (3) e Psicologia (2).
Em Niterói, são 21 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Contabilidade (1), Direito (2), Marketing (2) e Pedagogia (3).
Em Nova Friburgo, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).
Em Nova Iguaçu, são 20 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).
Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Informática (1), Marketing (2) e Pedagogia (1).
Em Petrópolis, são 62 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (52), Recursos Humanos (3) e Turismo e Hotelaria (1).
Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).
Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (11).
Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz, Ensino Médio e cursos técnicos, o CIEE concentra 660 vagas.
No Rio de Janeiro, são 387 vagas distribuídas entre Aprendiz (198), Ensino Médio (160), Técnico em Administração (8), Técnico em Comunicação (1), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Saúde (3) e Técnico em Segurança (3).
Em Barra Mansa, são 29 vagas distribuídas entre Aprendiz (14), Ensino Médio (10), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Segurança (1).
Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (8) e Ensino Médio (3).
Em Campos, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (10), Ensino Médio (12) e Técnico em Administração (2).
Em Macaé, são 48 vagas distribuídas entre Aprendiz (35), Ensino Médio (10), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).
Em Niterói, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (40), Ensino Médio (28) e Técnico em Construção Civil (4).
Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (9) e Técnico em Saúde (1).
Em Nova Iguaçu, são 36 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (18), Técnico em Administração (3), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Duque de Caxias, são 20 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).
Em Petrópolis, são 15 vagas distribuídas entre Aprendiz (7) e Ensino Médio (8).
Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (4) e Ensino Médio (1).
Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 22 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 36 vagas. Sendo técnico em administração (12) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.
As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (10) e superior (3).
Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br. No campo “Assunto”, o candidato deverá informar o nome da vaga pretendida. Os interessados que não tenham currículo pronto podem se dirigir à sede do Balcão de Empregos, que fica na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 141 – Centro)
As inscrições para o programa de aprendiz começam nesta segunda-feira, 08/06, e podem ser feitas pelo site da campanha, no link. O prazo para as inscrições é até o dia 27 de julho.
Para se candidatar às vagas de aprendiz, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Ensino Técnico; disponibilidade entre 4 e 8 horas. Não é necessário ter experiência profissional.
Entre os benefícios oferecidos aos aprendizes estão bolsa-auxílio mensal; auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; vale-alimentação; Wellhub (plataforma de bem-estar corporativo) e seguro de vida.
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