Setor de comércio e serviço está com vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes - Foto: Ilustração

Setor de comércio e serviço está com vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes Foto: Ilustração

Publicado 08/06/2026 18:37

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com 2.870 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

STME

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 1.246 vagas de emprego em diferentes regiões da capital. Do total de postos disponíveis, 259 são para pessoas com deficiência.



Entre as funções com maior número de vagas estão as de operador de produção, com 60 oportunidades abertas para candidatos sem experiência profissional. Também há chances para auxiliar de serviços gerais e para atuação na limpeza de cozinha.

No setor de serviços, estão disponíveis 29 vagas para empregada doméstica, além de oportunidades para babás, cozinheiras, cozinheiros, copeiras, motoristas, auxiliares de governança, recepcionista e copeiro.



Há vagas também para pessoas com deficiência em áreas como atendimento ao público e comércio. Entre elas, 50 oportunidades para atendente, 20 para funções como auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, arrumador, ajudante de garçom e cumim, além de 15 vagas para operador de loja e outras em diferentes segmentos.

A relação completa das vagas e os locais de atendimento podem ser consultados no site

CIEE





No Rio de Janeiro, são 497 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (156), Arquitetura e Urbanismo (21), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (12), Construção Civil (20), Contabilidade (18), Design (18), Direito (93), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Esportes (2), Farmácia (15), Fisioterapia (2), Gastronomia (6), Geociências (2), Informática (15), Letras (1), Marketing (9), Meio Ambiente (3), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (39), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (1) e Segurança (10).



Em Barra Mansa, são 36 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (2), Construção Civil (1), Direito (1), Enfermagem (1), Farmácia (1), Informática (1), Marketing (3), Pedagogia (6) e Veterinária (2).



Em Resende, são 21 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (4), Engenharia de Produção (1), Geociências (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (10).



Em Campos, são 34 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Design (1), Direito (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (16).



Em Macaé, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Contabilidade (2), Enfermagem (2), Farmácia (1), Financeiro (2), Fisioterapia (1), Informática (5), Marketing (2), Pedagogia (3) e Psicologia (2).



Em Niterói, são 21 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Contabilidade (1), Direito (2), Marketing (2) e Pedagogia (3).



Em Nova Friburgo, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).



Em Nova Iguaçu, são 20 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).



Em Duque de Caxias, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Informática (1), Marketing (2) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, são 62 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (52), Recursos Humanos (3) e Turismo e Hotelaria (1).



Em Três Rios, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).



Em Teresópolis, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (11).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz, Ensino Médio e cursos técnicos, o CIEE concentra 660 vagas.



No Rio de Janeiro, são 387 vagas distribuídas entre Aprendiz (198), Ensino Médio (160), Técnico em Administração (8), Técnico em Comunicação (1), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Saúde (3) e Técnico em Segurança (3).



Em Barra Mansa, são 29 vagas distribuídas entre Aprendiz (14), Ensino Médio (10), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Segurança (1).



Em Resende, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (8) e Ensino Médio (3).



Em Campos, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (10), Ensino Médio (12) e Técnico em Administração (2).



Em Macaé, são 48 vagas distribuídas entre Aprendiz (35), Ensino Médio (10), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).



Em Niterói, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (40), Ensino Médio (28) e Técnico em Construção Civil (4).



Em Nova Friburgo, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (9) e Técnico em Saúde (1).



Em Nova Iguaçu, são 36 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (18), Técnico em Administração (3), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, são 20 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).



Em Petrópolis, são 15 vagas distribuídas entre Aprendiz (7) e Ensino Médio (8).



Em Três Rios, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (4) e Ensino Médio (1). O CIEE está com 1.404 oportunidades de estágio, aprendizagem e capacitação profissional, nesta semana, em todo o estado do Rio de Janeiro. Desse total, 744 vagas são destinadas ao ensino superior. Os interessados devem acessar o site do CIEE para realizar o cadastro e consultar as oportunidades disponíveis.No, são 497 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (156), Arquitetura e Urbanismo (21), Arquivologia (1), Biblioteconomia (1), Biblioteconomia e Arquivologia (10), Comércio Exterior (1), Comunicação (12), Construção Civil (20), Contabilidade (18), Design (18), Direito (93), Economia (2), Elétrica-Eletrônica (3), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (5), Esportes (2), Farmácia (15), Fisioterapia (2), Gastronomia (6), Geociências (2), Informática (15), Letras (1), Marketing (9), Meio Ambiente (3), Nutrição (2), Odontologia (2), Pedagogia (39), Produção Mecânica (1), Psicologia (5), Recursos Humanos (2), Relações Institucionais (1) e Segurança (10).Em, são 36 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (1), Biologia (2), Construção Civil (1), Direito (1), Enfermagem (1), Farmácia (1), Informática (1), Marketing (3), Pedagogia (6) e Veterinária (2).Em, são 21 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (4), Engenharia de Produção (1), Geociências (1), Informática (1), Meio Ambiente (1) e Pedagogia (10).Em, são 34 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Design (1), Direito (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (16).Em, são 39 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (17), Contabilidade (2), Enfermagem (2), Farmácia (1), Financeiro (2), Fisioterapia (1), Informática (5), Marketing (2), Pedagogia (3) e Psicologia (2).Em, são 21 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (13), Contabilidade (1), Direito (2), Marketing (2) e Pedagogia (3).Em, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Construção Civil (1), Contabilidade (2) e Elétrica-Eletrônica (1).Em, são 20 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (8), Contabilidade (1), Direito (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Pedagogia (2) e Recursos Humanos (2).Em, são 6 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Informática (1), Marketing (2) e Pedagogia (1).Em, são 62 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (5), Comunicação (1), Pedagogia (52), Recursos Humanos (3) e Turismo e Hotelaria (1).Em, são 3 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).Em, são 15 vagas distribuídas entre as áreas de Administração (2), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (11).Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz, Ensino Médio e cursos técnicos, o CIEE concentra 660 vagas.No, são 387 vagas distribuídas entre Aprendiz (198), Ensino Médio (160), Técnico em Administração (8), Técnico em Comunicação (1), Técnico em Construção Civil (3), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Informática (1), Técnico em Mecânica (6), Técnico em Saúde (3) e Técnico em Segurança (3).Em, são 29 vagas distribuídas entre Aprendiz (14), Ensino Médio (10), Técnico em Administração (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2) e Técnico em Segurança (1).Em, são 11 vagas distribuídas entre Aprendiz (8) e Ensino Médio (3).Em, são 24 vagas distribuídas entre Aprendiz (10), Ensino Médio (12) e Técnico em Administração (2).Em, são 48 vagas distribuídas entre Aprendiz (35), Ensino Médio (10), Técnico em Educação (2) e Técnico em Informática (1).Em, são 72 vagas distribuídas entre Aprendiz (40), Ensino Médio (28) e Técnico em Construção Civil (4).Em, são 13 vagas distribuídas entre Aprendiz (3), Ensino Médio (9) e Técnico em Saúde (1).Em, são 36 vagas distribuídas entre Aprendiz (13), Ensino Médio (18), Técnico em Administração (3), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Saúde (1).Em, são 20 vagas distribuídas entre Aprendiz (15), Ensino Médio (4) e Técnico em Administração (1).Em, são 15 vagas distribuídas entre Aprendiz (7) e Ensino Médio (8).Em, são 5 vagas distribuídas entre Aprendiz (4) e Ensino Médio (1).

Mudes

A Fundação Mudes oferece 174 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil. Dessas vagas, 123 são de estágio para nível superior, médio e técnico.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (46), ciências contábeis (12) e economia (3). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 15 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 22 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 36 vagas. Sendo técnico em administração (12) e técnico em eletrônica (2). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (10) e superior (3).

Para se candidatar, acesse o site

São Francisco de Itabapoana





Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br. No campo “Assunto”, o candidato deverá informar o nome da vaga pretendida. Os interessados que não tenham currículo pronto podem se dirigir à sede do Balcão de Empregos, que fica na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 141 – Centro) Balcão de Emprego de São Francisco de Itabapoana está com 17 novas vagas de trabalho abertas para contratação imediata nesta semana. Algumas oportunidades são nas áreas de construção civil, açougueiro, operador de trator, técnico em segurança do trabalho e motorista. Para todas as vagas, é exigido Ensino Médio completo, além dos cursos específicos correspondentes.Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail balcaodeemprego@pmsfi.rj.gov.br. No campo “Assunto”, o candidato deverá informar o nome da vaga pretendida. Os interessados que não tenham currículo pronto podem se dirigir à sede do Balcão de Empregos, que fica na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano (Avenida Vereador Edenites da Silva Viana, 141 – Centro)

Programa Jovem Aprendiz MetroRio para Mulheres



As inscrições para vagas do Programa Jovem Aprendiz 2026 do MetrôRio terminam nesta quarta-feira (10). As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. A iniciativa oferece formação em Mecânica, com capacitação teórica e prática. São 25 vagas disponíveis, e as selecionadas terão a oportunidade de realizar o curso de Mecânica de Manutenção Industrial no Senai, em Benfica, com duração de quase dois anos. A turma tem previsão de início no dia 13/07.

Para participar, as interessadas devem ter entre 18 e 22 anos, Ensino Médio completo, disponibilidade para atuar no período da manhã (das 8h ao meio-dia), não estar participando de outro programa Jovem Aprendiz e não ter realizado o mesmo curso no Senai. Também é necessário apresentar RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições devem ser feitas pelo link

Raízen