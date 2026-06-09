Instrutores do Senai fornecerão informações sobre os cursosDivulgação
Parceria leva 3.800 oportunidades em cursos gratuitos ao Terminal Gentileza
Ação ocorre nesta terça e na quarta-feira, das 9h às 15h
Enel oferece mais de 60 vagas para programa de estágio
Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho
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Rio começa a semana com mais de 2,8 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Governo do Estado autoriza realização de novos concursos públicos
Serão oferecidas 390 vagas em diversos órgãos
Fundação de Estudos do Mar está com inscrições abertas para curso gratuito de técnico em portos
Com aulas em Botafogo, iniciativa vai capacitar 30 jovens de baixa renda
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em seis bairros
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