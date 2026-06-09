Instrutores do Senai fornecerão informações sobre os cursos - Divulgação

Instrutores do Senai fornecerão informações sobre os cursosDivulgação

Publicado 09/06/2026 06:00

Quem passar pelo Terminal Gentileza nesta terça, 9, e na quarta-feira, 10, terá a oportunidade de se conectar com o mercado de trabalho e ampliar a qualificação. Em parceria com o VLT Carioca, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) realiza uma ação de capacitação no mezanino (2º andar) do terminal, com destaque para o cadastro antecipado dos interessados em participar do processo seletivo para 3.800 vagas gratuitas em cursos técnicos, distribuídos em 24 unidades por todo o Estado.

Os cursos abrangem diversas áreas e são voltados ao público em geral, incluindo quem possui Ensino Médio completo ou está em fase de conclusão. Instrutores da Firjan Senai fornecerão detalhes sobre os conteúdos das capacitações e o perfil profissional de cada área, além de indicar os locais de atuação e oferecer dicas importantes para quem deseja aprimorar suas habilidades e fazer escolhas mais assertivas na carreira.

Para participar, é fundamental consultar o edital da unidade de interesse, verificar os cursos disponíveis e realizar a inscrição conforme as orientações locais.