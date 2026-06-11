Inscrições no programa de estágio da Multiplan estarão abertas até o dia 30 - Internet/Reprodução

Inscrições no programa de estágio da Multiplan estarão abertas até o dia 30Internet/Reprodução

Publicado 11/06/2026 06:00

A Multiplan, empresa do setor de shopping centers está com inscrições abertas até o dia 30 para a nova edição do seu programa de estágio. A iniciativa oferece 32 vagas, com oportunidades no Rio de Janeiro, para estudantes interessados em iniciar a carreira em um ambiente corporativo dinâmico.

As oportunidades estão distribuídas entre áreas como Arquitetura, Comercialização, Compliance, Contabilidade, Controladoria, Jurídico, Marketing, Operações, Relações com Investidores, Tecnologia da Informação, dentre outras. Para participar, os candidatos precisam estar matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnológico, com formação prevista a partir de julho de 2028.

Os benefícios envolvem bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, assistência médica, auxílio farmácia, day off no dia do aniversário, além de um programa de desenvolvimento.

Ao longo do estágio, os participantes terão acesso a experiências práticas voltadas à formação profissional, acompanhamento próximo dos gestores e treinamentos. A proposta é estimular o crescimento, ampliar a visão de negócio e preparar os estudantes para futuros desafios de carreira.

O processo seletivo inclui prova online, avaliação de competências, avaliação em grupo, entrevista final com o gestor e admissão.