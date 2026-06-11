As inscrições seguem disponíveis enquanto existirem vagas - Bruno Nepomuceno

As inscrições seguem disponíveis enquanto existirem vagasBruno Nepomuceno

Publicado 11/06/2026 15:23

Rio - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de Janeiro (Senac RJ) abriu 950 vagas gratuitas para o curso ''Como integrar IA no Excel''. As aulas serão no de formato remoto e ao vivo, a partir da próxima quarta-feira, 17, com turmas às segundas, quartas e sextas-feiras.

O curso adota a metodologia 100% prática, contextualizada e digital, além de mostrar ao aluno como combinar ferramentas gratuitas de Inteligência Artificial Generativa com o Excel, sem necessidade de assinaturas pagas, transformando comandos de texto (prompts) em fórmulas, análises e relatórios prontos.

A carga horária do curso é de oito horas. Para se candidatar, os interessados precisam ter idade mínima de 14 anos e noções básicas de informática. As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis enquanto existirem vagas, podendo ser feitas por este link.

Turmas abertas

Ao todo, serão seis turmas a partir da próxima quarta-feira, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras. Confira:

- 8h às 10h, 200 vagas;

- 10h às 12h, 150 vagas;

- 15h às 17h, 100 vagas;

- 17h às 19h, 150 vagas;

- 8h às 10h, 100 vagas;

- 19h às 21h, 250 vagas.