Fundação para Infância e Adolescência (FIA) entregou pulseiras para criançasÉrica Martin / Agência O Dia
- Assistente Social, 30h semanais;
- Educador Social, 40h semanais
multidisciplinar.
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Fundação para Infância e Adolescência (FIA) entregou pulseiras para criançasÉrica Martin / Agência O Dia
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Candidatos precisam estar matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnológico, com formação prevista a partir de julho de 2028