Fundação para Infância e Adolescência (FIA) entregou pulseiras para crianças - Érica Martin / Agência O Dia

Fundação para Infância e Adolescência (FIA) entregou pulseiras para criançasÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/06/2026 15:08

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro (FIA-RJ) está com inscrições abertas para quem deseja atuar na promoção, proteção e garantia dos direitos infantis. O Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Naca) dispõe de 24 vagas do nível médio ao superior, sendo metade cadastro de reserva.

Interesados devem se inscrever até a próxima quarta-feira, 17, às 14h pelo site da Fundação.

Funções

Para nível médio:

Assistente Administrativo, 40h semanais.

Para nível superior completo:

- Assessor Jurídico, 20h semanais;



- Assistente Social, 30h semanais;

- Coordenador Técnico em Serviço Social, 40h semanais;

- Coordenador Técnico em Psicologia, 40h semanais;

- Consultor Jurídico, 40h semanais



- Educador Social, 40h semanais

- Psicólogo, 30h semanais;

- Supervisor Técnico em Psicologia, 30 horas semanais;

- Supervisor Técnico em Serviço Social, 30hsemanais.

Experiência na área:

Auxiliar de Serviços Gerais, 40h semanais;

- Coordenador de Núcleo, 40h semanais e nível superior completo na área

multidisciplinar.