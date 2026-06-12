Fundação para Infância e Adolescência (FIA) entregou pulseiras para criançasÉrica Martin / Agência O Dia

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Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência do Rio de Janeiro (FIA-RJ) está com inscrições abertas para quem deseja atuar na promoção, proteção e garantia dos direitos infantis. O Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Naca) dispõe de 24 vagas do nível médio ao superior, sendo metade cadastro de reserva. 
Interesados devem se inscrever até a próxima quarta-feira, 17, às 14h pelo site da Fundação.
Funções
Para nível médio:
Assistente Administrativo, 40h semanais.
Para nível superior completo:
- Assessor Jurídico, 20h semanais; 

- Assistente Social, 30h semanais;
- Coordenador Técnico em Serviço Social, 40h semanais;
- Coordenador Técnico em Psicologia, 40h semanais;
- Consultor Jurídico, 40h semanais

- Educador Social, 40h semanais
- Psicólogo, 30h semanais;
- Supervisor Técnico em Psicologia, 30 horas semanais;
- Supervisor Técnico em Serviço Social, 30hsemanais.
Experiência na área:
Auxiliar de Serviços Gerais, 40h semanais;
- Coordenador de Núcleo, 40h semanais e nível superior completo na área
multidisciplinar.