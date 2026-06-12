Além da área de saúde, há vagas destinadas a outras formações de nível superior - Exército/Divulgação

Além da área de saúde, há vagas destinadas a outras formações de nível superiorExército/Divulgação

Publicado 12/06/2026 06:00

Terminam nesta sexta-feira, 12, as inscrições para o concurso de admissão à Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Ao todo, são 227 vagas disponibilizadas aos candidatos, em diferentes especialidades de nível superior.



O exame intelectual é a primeira etapa do concurso. As demais etapas são compostas por inspeção de Saúde, teste de aptidão física, exame psicológico, comprovação de requisitos biográficos e de heteroidentificação complementar (para os candidatos que optarem por concorrer no sistema de reserva de vagas para negros e pardos). Em caso de aprovação em todas as etapas, o candidato é matriculado e passa a ser militar da ativa do Exército Brasileiro, na condição de 1º Tenente-Aluno e Aspirante (quando Capelão) do Curso de Formação de Oficiais.



Carreira



Na área de Saúde, o concurso abriu vagas para oficiais médicos, farmacêuticos e dentistas. Para os primeiros, são 109 vagas de âmbito nacional, em variadas especialidades, com os formandos podendo servir em qualquer parte do Brasil. Os locais de destino somente são divulgados em uma fase mais avançada do curso e são preenchidos conforme a ordem de classificação dos alunos. Também foram disponibilizadas aos médicos 43 vagas de âmbito regional. Nesse caso, o candidato define para qual vaga específica de cada cidade listada no edital quer concorrer já no ato da inscrição. São oito vagas abertas para farmacêuticos, incluindo Farmácia Oncológica, e oito para dentistas de diferentes especialidades.



Oportunidades para variados campos



Já para o concurso para o Quadro Complementar de Oficiais foram abertas 57 vagas, incluindo ampla concorrência e cotas determinadas por legislação. Foram contempladas as especialidades de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Economia, Enfermagem, Estatística, Informática, Psicologia, Pedagogia, Medicina Veterinária, além de Magistério em Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Italiano, Matemática, Português e Química. Para o curso do Quadro de Capelães Militares, há duas vagas disponíveis para o credo Católico Apostólico Romano.