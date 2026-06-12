Inscrições podem ser feitas no site do IBFC até às 23h do dia 1º de julhoReprodução
IBGE abre mais de 8 mil vagas temporárias de nível médio
Há 41 oportunidades para todo o Rio
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Fundação para a Infância e Adolescência abre vagas para níveis médio e superior
Interesados devem se inscrever até a próxima quarta-feira
Terminam nesta sexta as inscrições para o concurso do Exército para candidatos de nível superior
Certame oferece 227 vagas em diferentes formações
Governo autoriza mais 85 nomeações de aprovados em concursos
Portarias foram publicadas no Diário Oficial da União
Senac RJ tem 950 vagas gratuitas para curso que une Inteligência Artificial e Excel
Inscrições já estão abertas; aulas começam no dia 17 de junho
Rede de farmácias abre mais de 3 mil vagas de emprego
Oportunidades são destinadas à atuação em farmácias e centros de distribuição