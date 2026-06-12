Inscrições podem ser feitas no site do IBFC até às 23h do dia 1º de julho - Reprodução

Inscrições podem ser feitas no site do IBFC até às 23h do dia 1º de julhoReprodução

Publicado 12/06/2026 16:09

Rio - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições nesta sexta-feira (12) para um processo seletivo com 8.238 vagas temporárias em todo o país que exigem nível médio ou superior. Os contratos de trabalho terão duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

No Rio de Janeiro, serão 41 vagas para as categorias de Agente Censitário Supervisor, Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Operacional Regional e Agente Censitário Regional. As remunerações variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008.