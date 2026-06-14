Objetivo é capacitar os participantes com técnicas práticas e aplicáveis ao mercado de trabalho - Divulgação

Objetivo é capacitar os participantes com técnicas práticas e aplicáveis ao mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 14/06/2026 10:53

O projeto "A Arte Gerando Renda", realizado pela ONG Favela Mundo, inicia no dia 15 de junho as inscrições para 400 vagas em cursos gratuitos voltados à qualificação profissional de jovens e adultos. A iniciativa tem como foco ampliar oportunidades de geração de renda nas áreas de estética, carnaval e de artes cênicas.



Entre as formações oferecidas estão aulas de alongamento e decoração de unhas, tranças e turbantes, maquiagem social e maquiagem artística, além de cursos de artesanato, confecção de fantasias e produção de adereços. O objetivo é capacitar os participantes com técnicas práticas e aplicáveis ao mercado de trabalho, incentivando também o empreendedorismo nas comunidades.



As oficinas serão realizadas em duas comunidades do Rio: no Caju, na Rua General Sampaio, 74 (CRAS XV de Maio); e em Água Santa, na Rua Torres de Oliveira, 436 (Várzea Country Clube). No entanto, moradores de qualquer parte da cidade podem participar das aulas.



Para se matricular basta ter mais de 15 anos e comparecer aos endereços mencionados com xerox da identidade e CPF, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 1º de julho. Os cursos têm duração de 10 semanas e, ao final, os participantes que alcançarem no mínimo 70% de frequência receberão certificado de conclusão.



"A capacitação profissional é uma ferramenta poderosa de transformação social e autonomia, especialmente para mulheres que vivem em contextos de vulnerabilidade. Ao oferecer cursos gratuitos voltados para áreas com grande potencial de geração de renda, como estética, carnaval e artes cênicas, buscamos ampliar oportunidades de inserção no mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo nas comunidades”, destaca Marcello Andriotti, um dos idealizadores do projeto.

O projeto A Arte Gerando Renda conta com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Lamsa, Rio Brasil Terminal, Kasznar Leonardos e Yinson, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS).