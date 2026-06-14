Informações sobre os requisitos para s vagas na área de gastronomia podem ser obtidas no site - Divulgação

Informações sobre os requisitos para s vagas na área de gastronomia podem ser obtidas no siteDivulgação

Publicado 14/06/2026 05:00

O Senac RJ está com diversas vagas abertas para contratação de profissionais na área de gastronomia. Há oportunidade para supervisor de produção – restaurantes, nutricionista, estoquista, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, monitor profissional de salão, supervisor, cumin e cozinheiro. Também serão contratados motorista e analista pedagógico júnior. Os interessados devem comparecer presencialmente nesta segunda-feira, 15, das 9h às 11h, na Rua Santa Luzia, 735/7º andar (auditório), Centro.