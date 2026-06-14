Informações sobre os requisitos para s vagas na área de gastronomia podem ser obtidas no siteDivulgação
Senac RJ oferece vagas de emprego na área de gastronomia
Também há oportunidades para motorista e analista pedagógico
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Fundação abre vagas para curso gratuito de panificação e confeitaria
Capacitação conecta alunos com oportunidades de emprego com carteira assinada
IBGE abre mais de 8 mil vagas temporárias de nível médio
Há 41 oportunidades para todo o Rio
Fundação para a Infância e Adolescência abre vagas para níveis médio e superior
Interesados devem se inscrever até a próxima quarta-feira
Terminam nesta sexta as inscrições para o concurso do Exército para candidatos de nível superior
Certame oferece 227 vagas em diferentes formações
Governo autoriza mais 85 nomeações de aprovados em concursos
Portarias foram publicadas no Diário Oficial da União
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