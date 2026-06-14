Aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagensDivulgação
As aulas serão realizadas no Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA), localizado na Rua das Palmeiras, 54, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de junho e poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 16 de julho.
Para participar dos cursos, os interessados devem comparecer presencialmente ao local de inscrição com cópia do documento de identidade e do CPF. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável no momento da matrícula.
Com duração de dez semanas, as aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagens, utilizando tanto câmeras profissionais quanto smartphones. A proposta é democratizar o acesso a ferramentas criativas e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e na produção cultural independente. Ao final do curso, os participantes que atingirem no mínimo 70% de frequência receberão certificado de conclusão.
Mais informações sobre o projeto Favela Hope pelo WhatsApp: 21 2236-4129
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