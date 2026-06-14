Aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagens - Divulgação

Aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagensDivulgação

Publicado 14/06/2026 11:29 | Atualizado 14/06/2026 13:10





As aulas serão realizadas no Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA), localizado na Rua das Palmeiras, 54, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de junho e poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 16 de julho.



Para participar dos cursos, os interessados devem comparecer presencialmente ao local de inscrição com cópia do documento de identidade e do CPF. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável no momento da matrícula.



Com duração de dez semanas, as aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagens, utilizando tanto câmeras profissionais quanto smartphones. A proposta é democratizar o acesso a ferramentas criativas e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e na produção cultural independente. Ao final do curso, os participantes que atingirem no mínimo 70% de frequência receberão certificado de conclusão. Projeto Favela Hope anuncia a abertura de 200 vagas para cursos gratuitos de fotografia (iniciante e avançada), vídeo e roteiro. A iniciativa é destinada a pessoas a partir de 15 anos, sem limite máximo de idade, e contempla moradores de todas as regiões do município do Rio de Janeiro.As aulas serão realizadas no Centro Cultural Mordechai Anilevitch (CCMA), localizado na Rua das Palmeiras, 54, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. As inscrições estarão abertas a partir do dia 11 de junho e poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 16 de julho.Para participar dos cursos, os interessados devem comparecer presencialmente ao local de inscrição com cópia do documento de identidade e do CPF. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável no momento da matrícula.Com duração de dez semanas, as aulas oferecem formação prática e teórica em técnicas de fotografia e edição de imagens, utilizando tanto câmeras profissionais quanto smartphones. A proposta é democratizar o acesso a ferramentas criativas e ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e na produção cultural independente. Ao final do curso, os participantes que atingirem no mínimo 70% de frequência receberão certificado de conclusão.

O projeto Favela Hope surgiu em 2013, em Vargem Grande, em parceria com a universidade americana BYU (Brigham Young University), a segunda maior universidade privada dos Estados Unidos. Com patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Ipiranga, Iconic e Parque Bondinho Pão de Açúcar®, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, a iniciativa desenvolve atividades que ajudam a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: 1, 4, 5, 8, 10, 16.



Mais informações sobre o projeto Favela Hope pelo WhatsApp: 21 2236-4129

