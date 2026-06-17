Vagas de emprego no Supermercados Mundial exigem Ensino Fundamental completoFoto: Ilustração
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Vagas de emprego no Supermercados Mundial exigem Ensino Fundamental completoFoto: Ilustração
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Oportunidades são para os níveis médio e superior
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Há mais de 40 vagas gratuitas
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