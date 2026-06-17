Vagas de emprego no Supermercados Mundial exigem Ensino Fundamental completo - Foto: Ilustração

Vagas de emprego no Supermercados Mundial exigem Ensino Fundamental completoFoto: Ilustração

Publicado 17/06/2026 05:00

O Supermercados Mundial está com 100 vagas abertas para atuação em unidades da rede no Rio de Janeiro e em Niterói. As oportunidades são para os cargos de operador de perecíveis e operador de cozinha. As funções fazem parte daa atividades diárias das lojas e incluem tarefas como organização e reposição de mercadorias, atendimento aos clientes e apoio aos setores responsáveis pela manipulação e preparação de alimentos. No caso dos operadores de cozinha, os profissionais atuam no preparo de carnes, legumes, verduras e frutas utilizados na produção dos cardápios oferecidos pela rede.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino fundamental completo. A remuneração é a partir de R$ 1.869,66, além de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Os interessados devem enviar o currículo atualizado, informando o nome da vaga no assunto, para o e-mail

curriculorh@supermercadosmundial.com.br.