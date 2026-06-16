Principais vagas no BRT da MOBI-Rio são para eletricista veicularDivulgação/MOBI-RIo
Mobi-Rio abre inscrições para 77 vagas
Vagas são de atuação no serviço do BRT
Programa gratuito do Sebrae Rio capacitará 500 empreendedores de comunidades
Inscrições vão até sexta-feira
Rio começa a semana com mais de 4 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Inteligência artificial provoca mudanças em processos seletivos
Tecnologia impõe novas regras na hora de fazer um currículo e se candidatar a uma vaga
Iniciativa abre 200 vagas gratuitas em cursos de audiovisual para moradores do Rio
Iniciativa é destinada a pessoas a partir de 15 anos, sem limite máximo de idade
Projeto oferece 400 vagas em cursos gratuitos voltados à qualificação profissional
Iniciativa tem como foco ampliar oportunidades de geração de renda nas áreas de estética, carnaval e de artes cênicas
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