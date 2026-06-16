Programa do Sebrae Rio busca apoiar os pequenos empreendedores das comunidadesReprodução
Programa gratuito do Sebrae Rio capacitará 500 empreendedores de comunidades
Inscrições vão até sexta-feira
CIEE Rio promove mutirão com mais de 3,6 mil vagas de estágio e aprendizagem no Shopping Bangu
Ação inclui cadastro, orientação e encaminhamento para oportunidades de estágio, aprendizagem e vagas para pessoas com deficiência
Programa gratuito do Sebrae Rio capacitará 500 empreendedores de comunidades
Inscrições vão até sexta-feira
Rio começa a semana com mais de 4 mil oportunidades de empregos e estágios
Oportunidades são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Inteligência artificial provoca mudanças em processos seletivos
Tecnologia impõe novas regras na hora de fazer um currículo e se candidatar a uma vaga
Iniciativa abre 200 vagas gratuitas em cursos de audiovisual para moradores do Rio
Iniciativa é destinada a pessoas a partir de 15 anos, sem limite máximo de idade
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