Programa do Sebrae Rio busca apoiar os pequenos empreendedores das comunidades - Reprodução

Programa do Sebrae Rio busca apoiar os pequenos empreendedores das comunidadesReprodução

Publicado 16/06/2026 06:00

Para estimular e apoiar os pequenos negócios em favelas e comunidades do estado do Rio de Janeiro, o Sebrae Rio lança a 12ª edição do TOP Empreendedor. Neste ano, foram abertas 500 vagas para o primeiro ciclo do programa gratuito, composto por aulas on-line voltadas a MEI e microempresas dessas localidades. As inscrições vão até sexta-feira, 19.

Ao longo do programa, que vai até o fim do ano, os participantes passam por capacitações em planejamento, finanças e marketing. A segunda etapa, com 200 vagas, inclui encontros presenciais na sede do Sebrae Rio e consultorias de regularização do MEI. Na última etapa, 100 empreendedores participantes terão acesso a 10 horas de mentoria para tratar dos desafios de cada negócio.

