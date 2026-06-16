O CIEE Rio em Movimento oferece atendimento gratuito para cadastro e encaminhamento de candidatos a vagas de estágio - Foto: Ilustração

O CIEE Rio em Movimento oferece atendimento gratuito para cadastro e encaminhamento de candidatos a vagas de estágioFoto: Ilustração

Publicado 16/06/2026 17:34

Quem está em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho terá uma chance nos dias 17 e 18 de junho. O CIEE Rio em Movimento oferece atendimento gratuito para cadastro e encaminhamento de candidatos a vagas de estágio, aprendizagem e oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

A ação acontecerá das 10h às 15h, no 1º andar do Shopping Bangu, no corredor do cinema, próximo à portaria.

Ao todo, estão disponíveis mais de 3.600 oportunidades em diversas áreas profissionais. Somente na capital, Niterói e Baixada Fluminense, são 2.076 vagas, sendo 1.470 para estágio e 606 para aprendizagem. Em todo o Estado do Rio de Janeiro, há 1.585 vagas, com 1.126 oportunidades de estágio e 459 de aprendizagem.

Entre as principais áreas com vagas de estágio estão Administração, Ensino Médio, Educação, Direito, Construção Civil, Marketing, Contabilidade, Informática, Farmácia, Comunicação, Design, Saúde, Engenharia de Produção, Arquitetura, Psicologia e áreas técnicas. Já as vagas de aprendizagem contemplam setores como Administração, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Turismo e Hotelaria, Produção, Telemarketing, Tecnologia da Informação, Atendimento e Operação de Caixa.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local portando documento oficial com foto. O atendimento é gratuito e aberto ao público.

Para agilizar o processo, os candidatos também podem realizar previamente o cadastro por meio do aplicativo do CIEE Rio. Dessa forma, ao chegar ao evento, terão acesso mais rápido ao perfil e às oportunidades compatíveis com sua formação e área de interesse.

