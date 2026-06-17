Programa oferece bolsa mensal no valor de R$ 660 e auxílio-alimentaçãoHélio Melo/Firjan
As oportunidades são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e buscam ampliar o acesso à formação profissional em áreas com demanda crescente por mão de obra qualificada na indústria brasileira, especialmente nos segmentos ligados ao segmento de óleo e gás.
Com foco em áreas industriais estratégicas, o programa busca capacitar e aproximar profissionais das oportunidades geradas pelo setor, que segue demandando mão de obra técnica qualificada em diferentes regiões do país. Os cursos técnicos ofertados são para as áreas de Metalurgia, Mecânica, Soldagem e Automação Industrial.
Durante o curso, os participantes contam com apoio financeiro para permanência nos estudos. O programa oferece bolsa mensal no valor de R$ 660 e auxílio-alimentação. Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, a bolsa mensal é de R$ 858, como forma de apoiar a continuidade da formação profissional e ampliar o acesso à educação.
Após o período de inscrições, o sorteio das vagas será realizado ao vivo no dia 6 de julho, pelo canal oficial da Firjan no YouTube.
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