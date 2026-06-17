Programa oferece bolsa mensal no valor de R$ 660 e auxílio-alimentação - Hélio Melo/Firjan

Programa oferece bolsa mensal no valor de R$ 660 e auxílio-alimentaçãoHélio Melo/Firjan

Publicado 17/06/2026 06:00

O Programa Autonomia e Renda Petrobras está com inscrições abertas para um novo edital com 480 vagas gratuitas em cursos técnicos voltados ao setor de óleo e gás de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A iniciativa é realizada em parceria com a Firjan o Senai e o Sesi dos estados participantes.



As oportunidades são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e buscam ampliar o acesso à formação profissional em áreas com demanda crescente por mão de obra qualificada na indústria brasileira, especialmente nos segmentos ligados ao segmento de óleo e gás.



Com foco em áreas industriais estratégicas, o programa busca capacitar e aproximar profissionais das oportunidades geradas pelo setor, que segue demandando mão de obra técnica qualificada em diferentes regiões do país. Os cursos técnicos ofertados são para as áreas de Metalurgia, Mecânica, Soldagem e Automação Industrial.

Para participar, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em edital, incluindo residência nas regiões de abrangência do Programa. O processo seletivo prioriza pessoas minorizadas, como mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes, refugiados e pessoas com deficiência (PCDs).



Durante o curso, os participantes contam com apoio financeiro para permanência nos estudos. O programa oferece bolsa mensal no valor de R$ 660 e auxílio-alimentação. Para mulheres com filhos de até 11 anos completos, a bolsa mensal é de R$ 858, como forma de apoiar a continuidade da formação profissional e ampliar o acesso à educação.