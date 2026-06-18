Rio - A Light abriu inscrições para 100 vagas gratuitas em um curso de formação de eletricistas. A iniciativa tem como objetivo capacitar novos profissionais para atuar no setor elétrico e contará com uma turma exclusiva para mulheres.
O programa tem duração de dois meses e três semanas e combina aulas teóricas e práticas. Parte das atividades será realizada no Colégio 1º de Maio, no Maracanã, Zona Norte, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e outra nas instalações da Light, no Catumbi, Zona Central.
A formação inclui conteúdos como eletricidade básica, segurança do trabalho e manobras em redes aéreas.
Os alunos receberão lanche durante todo o período das aulas, além de subsídio para transporte. As inscrições podem ser realizadas por meio do site.
Serviço
Curso: Eletricista – Escola Light Vagas: 100 Inscrições: de 17 a 29 de junho Horário das aulas: das 18h às 22h Locais: Colégio 1º de Maio (Maracanã) e instalações da Light (Catumbi) Benefícios: curso gratuito, lanche e subsídio de transporte
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