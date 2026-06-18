Parte das atividades será no Colégio 1º de Maio e outra nas instalações da Light - Divulgação / Light

Parte das atividades será no Colégio 1º de Maio e outra nas instalações da LightDivulgação / Light

Publicado 18/06/2026 10:40 | Atualizado 18/06/2026 10:53

Rio - A Light abriu inscrições para 100 vagas gratuitas em um curso de formação de eletricistas. A iniciativa tem como objetivo capacitar novos profissionais para atuar no setor elétrico e contará com uma turma exclusiva para mulheres.

O programa tem duração de dois meses e três semanas e combina aulas teóricas e práticas. Parte das atividades será realizada no Colégio 1º de Maio, no Maracanã, Zona Norte, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e outra nas instalações da Light, no Catumbi, Zona Central.

A formação inclui conteúdos como eletricidade básica, segurança do trabalho e manobras em redes aéreas.

Os alunos receberão lanche durante todo o período das aulas, além de subsídio para transporte. As inscrições podem ser realizadas por meio do site

Serviço

Curso: Eletricista – Escola Light

Vagas: 100

Inscrições: de 17 a 29 de junho

Horário das aulas: das 18h às 22h

Locais: Colégio 1º de Maio (Maracanã) e instalações da Light (Catumbi)

Benefícios: curso gratuito, lanche e subsídio de transporte