Participantes aprendem conteúdos ligados à rotina da área comercialReprodução

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A Generation Brasil, em parceria com o Instituto JCA e a The Coca-Cola Foundation, está com inscrições abertas para uma nova turma gratuita do Programa de Empregabilidade em Vendas, voltado para moradores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A iniciativa é voltada para jovens que concluíram o ensino médio e buscan o primeiro emprego ou desejam voltar ao mercado de trabalho.

O programa foca na área comercial, uma das que mais contratam no Brasil, com vagas em empresas de diferentes setores para funções ligadas a atendimento, relacionamento com clientes e vendas. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho e as aulas começam em 20 de julho.
Para se candidatar a uma vaga, o candidato deve ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para estudar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Tanto as aulas quanto o processo seletivo acontecem de forma totalmente on-line. 

O processo seletivo é composto por etapas rápidas de inscrição, testes on-line e uma entrevista virtual com a equipe da Generation Brasil.

A formação foi criada especialmente para pessoas que estão em busca da primeira oportunidade profissional, desejam retomar a vida profissional após um período fora do mercado ou procuram uma área com maior possibilidade de contratação e crescimento.

Durante as quatro semanas de formação, os participantes aprendem na prática conteúdos ligados à rotina da área comercial, incluindo atendimento ao cliente, comunicação profissional, negociação, vendas B2B, relacionamento com clientes e técnicas comerciais utilizadas por empresas de diferentes segmentos.

O programa também inclui um módulo exclusivo sobre Inteligência Artificial aplicada ao trabalho, preparando os alunos para ferramentas e tendências cada vez mais presentes no mercado.

Além das habilidades técnicas, os participantes desenvolvem competências comportamentais valorizadas pelas empresas, como comunicação, organização, resolução de problemas, trabalho em equipe e foco em resultados.

Formação 
O diferencial da formação está no acompanhamento oferecido aos participantes ao longo da jornada. Além das aulas ao vivo e gratuitas, os alunos recebem mentoria de carreira com especialistas, apoio para construção de currículo e LinkedIn, preparação para entrevistas e simulações de processos seletivos.

A Generation Brasil também conecta os participantes a oportunidades junto à sua rede de empresas parceiras, que inclui organizações nacionais e multinacionais de diferentes setores.

A turma contará com 40 vagas e acontecerá em formato online e ao vivo, podendo ser acompanhada inclusive pelo celular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link do programa.