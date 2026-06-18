Participantes aprendem conteúdos ligados à rotina da área comercial - Reprodução

Participantes aprendem conteúdos ligados à rotina da área comercialReprodução

Publicado 18/06/2026 06:00

A Generation Brasil, em parceria com o Instituto JCA e a The Coca-Cola Foundation, está com inscrições abertas para uma nova turma gratuita do Programa de Empregabilidade em Vendas, voltado para moradores de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A iniciativa é voltada para jovens que concluíram o ensino médio e buscan o primeiro emprego ou desejam voltar ao mercado de trabalho.



O programa foca na área comercial, uma das que mais contratam no Brasil, com vagas em empresas de diferentes setores para funções ligadas a atendimento, relacionamento com clientes e vendas. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho e as aulas começam em 20 de julho.



Para se candidatar a uma vaga, o candidato deve ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e disponibilidade para estudar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Tanto as aulas quanto o processo seletivo acontecem de forma totalmente on-line.



O processo seletivo é composto por etapas rápidas de inscrição, testes on-line e uma entrevista virtual com a equipe da Generation Brasil.



A formação foi criada especialmente para pessoas que estão em busca da primeira oportunidade profissional, desejam retomar a vida profissional após um período fora do mercado ou procuram uma área com maior possibilidade de contratação e crescimento.



Durante as quatro semanas de formação, os participantes aprendem na prática conteúdos ligados à rotina da área comercial, incluindo atendimento ao cliente, comunicação profissional, negociação, vendas B2B, relacionamento com clientes e técnicas comerciais utilizadas por empresas de diferentes segmentos.



O programa também inclui um módulo exclusivo sobre Inteligência Artificial aplicada ao trabalho, preparando os alunos para ferramentas e tendências cada vez mais presentes no mercado.



Além das habilidades técnicas, os participantes desenvolvem competências comportamentais valorizadas pelas empresas, como comunicação, organização, resolução de problemas, trabalho em equipe e foco em resultados.



Formação