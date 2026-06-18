Participantes aprendem conteúdos ligados à rotina da área comercialReprodução
O programa foca na área comercial, uma das que mais contratam no Brasil, com vagas em empresas de diferentes setores para funções ligadas a atendimento, relacionamento com clientes e vendas. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho e as aulas começam em 20 de julho.
O processo seletivo é composto por etapas rápidas de inscrição, testes on-line e uma entrevista virtual com a equipe da Generation Brasil.
A formação foi criada especialmente para pessoas que estão em busca da primeira oportunidade profissional, desejam retomar a vida profissional após um período fora do mercado ou procuram uma área com maior possibilidade de contratação e crescimento.
Durante as quatro semanas de formação, os participantes aprendem na prática conteúdos ligados à rotina da área comercial, incluindo atendimento ao cliente, comunicação profissional, negociação, vendas B2B, relacionamento com clientes e técnicas comerciais utilizadas por empresas de diferentes segmentos.
O programa também inclui um módulo exclusivo sobre Inteligência Artificial aplicada ao trabalho, preparando os alunos para ferramentas e tendências cada vez mais presentes no mercado.
Além das habilidades técnicas, os participantes desenvolvem competências comportamentais valorizadas pelas empresas, como comunicação, organização, resolução de problemas, trabalho em equipe e foco em resultados.
Formação
A Generation Brasil também conecta os participantes a oportunidades junto à sua rede de empresas parceiras, que inclui organizações nacionais e multinacionais de diferentes setores.
A turma contará com 40 vagas e acontecerá em formato online e ao vivo, podendo ser acompanhada inclusive pelo celular. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link do programa.
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