Curso EAD prevê encontros semanais presenciais obrigatórios no Polo Educacional Sesc, na Barra OlímpicaDivulgação

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O Polo Educacional Sesc está com inscrições abertas para o Sesc EAD EJA, curso que oferece a jovens e adultos formação gratuita a distância no Ensino Médio, integrado a qualificação profissional. São 80 vagas para a habilitação em Assistente de Marketing e Vendas, distribuídas nos turnos da tarde e da noite. As inscrições são gratuitas. 
Podem participar da seleção candidatos com 18 anos ou mais, Ensino Fundamental completo e residentes no Rio de Janeiro. O curso tem duração de três semestres, sendo composto por atividades desenvolvidas em ambiente virtual de aprendizagem e encontros semanais presenciais obrigatórios no Polo Educacional Sesc, localizado na Barra Olímpica. Na mediação do conteúdo virtual são utilizados recursos como videoaulas, quizzes, questionários, ilustrações, webconferências, entre outros.
Ao final, os estudantes recebem certificado de conclusão do Ensino Médio com a qualificação profissional. O projeto é realizado em articulação com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso.
Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de julho pelo site www.sesc.com.br/ead.