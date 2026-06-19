Para garantir a permanência dos alunos, a organização oferece empréstimo de computadores - Divulgação

Para garantir a permanência dos alunos, a organização oferece empréstimo de computadoresDivulgação

Publicado 19/06/2026 19:34

Rio - Estão abertas, deste sábado (20) até 7 de julho, as inscrições para o curso gratuito de tecnologia e empregabilidade do projeto Acelera Toti, desenvolvido pela Toti Diversidade. São 40 vagas online voltadas para refugiados e migrantes em vulnerabilidade social que moram no Grande Rio. A formação dura cinco meses e não exige conhecimento prévio na área.