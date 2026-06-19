Rio - Estão abertas, deste sábado (20) até 7 de julho, as inscrições para o curso gratuito de tecnologia e empregabilidade do projeto Acelera Toti, desenvolvido pela Toti Diversidade. São 40 vagas online voltadas para refugiados e migrantes em vulnerabilidade social que moram no Grande Rio. A formação dura cinco meses e não exige conhecimento prévio na área.
As aulas abrangem desde criação de sites (HTML, CSS e JavaScript) e marketing até o desenvolvimento de currículos e preparação para processos seletivos. Para garantir a permanência dos alunos, a organização oferece empréstimo de computadores.
Ao final das aulas, em outubro, os estudantes recebem certificado e participam de uma feira de talentos para fazer contatos com empresas do mercado de trabalho formal. Os interessados podem se inscrever pelo site https://totidiversidade.com.br/links/.