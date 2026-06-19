Vagas são para os cargos de garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, entre outros - Pixabay

Vagas são para os cargos de garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, entre outrosPixabay

Publicado 19/06/2026 09:58

Rio - A rede de restaurantes Bauru realizará um processo seletivo na próxima segunda-feira (22) para preencher 160 vagas de emprego em sua nova unidade, que será inaugurada em julho em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



As oportunidades são para os cargos de garçom, auxiliar de cozinha, cozinheiro, copeiro, recepcionista, caixa e auxiliar de serviços gerais (ASG). A seleção acontecerá a partir das 9h, na Rua Arcelino Pereira Neves, 33, no Centro do município.



Segundo a empresa, serão distribuídas 500 senhas para organizar o atendimento aos candidatos. Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e apresentar os documentos obrigatórios exigidos no processo seletivo.



A nova unidade será a maior da história da rede. De acordo com o grupo, o espaço contará com mais de 700 lugares e o maior parque infantil já construído pela marca.



Entre os documentos pedidos para participar da seleção estão RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, número do PIS e certificado de reservista para candidatos do sexo masculino.



Serviço

Data: Segunda-feira, 22 de junho

Horário: A partir das 9h

Local: Rua Arcelino Pereira Neves, 33, Centro, Nova Iguaçu

Vagas disponíveis:

-Garçom

-Auxiliar de cozinha

-Cozinheiro

-Copeiro

-Recepcionista

-Caixa

-Auxiliar de Serviços Gerais (ASG)

Documentos obrigatórios:

-RG

-CPF

-Comprovante de residência

-Título de eleitor

-PIS

-Certificado de reservista (homens)