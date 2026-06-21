Trabalha Rio faz o cadastramento de currículos Roberto Moreyra/SMTE
Nesta semana, equipes do Trabalha Rio vão cadastrar currículos, atualizar informações profissionais e oferecer encaminhamento para entrevistas de emprego compatíveis com os perfis dos cnadidatos.
Os atendimentos começam na segunda-feira, 22, em Vicente de Carvalho, e seguem ao longo da semana por Higienópolis, Jardim Guaratiba e Nova Sepetiba. No sábado, 27, o programa terá duas frentes de atendimento simultâneas, uma em Sepetiba e outra na Nova Holanda, no Complexo da Maré.
Confira a programação:
- segunda-feira, 22, das 10h às 14h, em Vicente Carvalho: Cozinha Comunitária Carioca Estrella de Prata, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 5.609;
- quarta-feira, 24, das 10h às 14h, em Jardim Guaratiba: Centro Social Estrela do Amanhã, na Rua Alcides Franco, 175;
- sábado, 27, das 10h às 14h, em Sepetiba: Ministério Crescendo Com Cristo, na Estrada São Tarcísio, 1.010;
Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e, se possível, currículo impresso.
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