Trabalha Rio faz o cadastramento de currículos - Roberto Moreyra/SMTE

Trabalha Rio faz o cadastramento de currículos Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 21/06/2026 05:00

Rio - O programa Trabalha Rio percorrerá seis bairros da cidade nesta semana para facilitar a busca por oportunidades de emprego e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Mais do que divulgar vagas, a iniciativa oferece orientação gratuita para quem enfrenta dificuldades já no primeiro passo da busca por uma colocação, como acessar canais de recrutamento, elaborar ou atualizar o currículo e participar de processos seletivos.



Nesta semana, equipes do Trabalha Rio vão cadastrar currículos, atualizar informações profissionais e oferecer encaminhamento para entrevistas de emprego compatíveis com os perfis dos cnadidatos.



Os atendimentos começam na segunda-feira, 22, em Vicente de Carvalho, e seguem ao longo da semana por Higienópolis, Jardim Guaratiba e Nova Sepetiba. No sábado, 27, o programa terá duas frentes de atendimento simultâneas, uma em Sepetiba e outra na Nova Holanda, no Complexo da Maré.



Confira a programação:



- segunda-feira, 22, das 10h às 14h, em Vicente Carvalho: Cozinha Comunitária Carioca Estrella de Prata, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 5.609;

- terça-feira, 23, das 9h às 14h, em Higienópolis: Rua Tenente Abel Cunha, 3 (esquina com a Avenida dos Democráticos);



- quarta-feira, 24, das 10h às 14h, em Jardim Guaratiba: Centro Social Estrela do Amanhã, na Rua Alcides Franco, 175;

- quinta-feira, 25, das 10h às 14h, em Nova Sepetiba: Cozinha Comunitária Carioca Nova Sepetiba, na Avenida 2, 360;



- sábado, 27, das 10h às 14h, em Sepetiba: Ministério Crescendo Com Cristo, na Estrada São Tarcísio, 1.010;

em Nova Holanda: Rua Esperança, 132 (Quadra do Tijolinho)



Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e, se possível, currículo impresso.