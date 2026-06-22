Faetec realiza turma em de capacitação em diversas áreas em Quintino - Divulgação/Faetec

Faetec realiza turma em de capacitação em diversas áreas em QuintinoDivulgação/Faetec

Publicado 22/06/2026 16:51

O Governo do Estado, por meio da Faetec, abriu inscrições, nesta segunda-feira (22), para o processo seletivo do Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional (CAEP) Favo de Mel, em Quintino. Ao todo, são oferecidas 15 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional destinados a jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência intelectual.

As vagas estão distribuídas entre os cursos de Auxiliar de Garçom (5 vagas), Auxiliar de Cozinha (4 vagas), Auxiliar de Cabeleireiro e Barbeiro (4 vagas) e Auxiliar de Escritório (2 vagas). Os cursos têm duração de dois anos e são voltados ao desenvolvimento da autonomia e da qualificação profissional dos estudantes.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos no ato da matrícula e apresentar laudo médico com referência expressa ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID) ou da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira consiste em sorteio eletrônico, previsto para o dia 30 de junho, com divulgação do resultado no site da Faetec. Os candidatos sorteados participarão da segunda etapa, uma entrevista baseada no modelo psicossocial, agendada para o dia 8 de julho. A avaliação será conduzida por profissionais especializados para identificação do perfil e das necessidades de suporte dos candidatos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo candidato ou por seu responsável legal do dia 22 a 24 de junho, das 9h às 15h, na secretaria da unidade, situada na Rua Clarimundo de Melo, 847, Quintino.