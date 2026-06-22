Faetec realiza turma em de capacitação em diversas áreas em QuintinoDivulgação/Faetec
Faetec abre inscrições para cursos de qualificação para pessoas autistas e deficientes intelectuais
São oferecidas 15 vagas e as inscrições podem ser feitas de 22 a 24 de junho
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MPF identifica falta de vagas para cotistas em concurso para professores do Colégio Militar do Rio
Recomendação é que seleção seja suspensa e reiniciada com oportunidades específicas para pessoas negras e PCDs
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em seis bairros nesta semana
Ações serão realizadas entre segunda-feira e sábado
Último dia para se inscrever no processo seletivo da FIA-RJ
Contratados atuarão no programa SOS Crianças Desaparecidas
Portal Mais Professores abre vagas para novas pós-graduações
Plataforma disponibiliza informações sobre cursos de mestrado, doutorado e especializações ofertados pelo MEC
Projeto oferece curso gratuito de tecnologia para refugiados e migrantes no Rio
Iniciativa 'Acelera Toti' abre 40 vagas de capacitação profissional; inscrições começam neste sábado
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