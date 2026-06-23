Investimento auxilia no crescimento do polo automotivo de Porto Real (RJ) - Divulgação/Istellantis

Investimento auxilia no crescimento do polo automotivo de Porto Real (RJ)Divulgação/Istellantis

Publicado 23/06/2026 17:04

O polo automotivo de Porto Real, no Sul Fluminense, avança em seu processo de expansão com um ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões na unidade da Stellantis até 2030. O projeto resultará na abertura de 100 novas vagas de empregos diretos, ampliando as oportunidades para os trabalhadores da região a partir da modernização tecnológica da fábrica, que produzirá o novo Jeep Avenger. Toda a cadeia automotiva local também será impulsionada, com reflexos para fornecedores, prestadores de serviços e novos empreendimentos.

Além dos impactos diretos na atividade industrial e da geração de novos empregos, o ciclo de investimentos em Porto Real tem impulsionado a instalação de oito novas empresas no polo automotivo. Com isso, o ecossistema industrial do Sul Fluminense segue impulsionado, fortalecendo a cadeia de suprimentos do setor, gerando novas oportunidades de negócios e contribuindo para consolidar a região como um dos principais polos automotivos do país.

- Trabalhamos para criar um ambiente cada vez mais favorável para que empresas ampliem suas operações no Rio de Janeiro. Investimentos como esse fortalecem a indústria fluminense, movimentam a cadeia produtiva, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento econômico de diferentes regiões do estado - afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Leandro Pinheiro.