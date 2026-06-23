Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão acesso a benefícios - Divulgação

Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão acesso a benefíciosDivulgação

Publicado 23/06/2026 10:58

A Zona Oeste Mais Saneamento está com oportunidades abertas para profissionais interessados em atuar em um dos setores mais estratégicos para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população: o saneamento básico.

As vagas disponíveis são para os cargos de Agente de Serviços Comerciais II, Agente de Serviços Comerciais I, Agente Comercial I, Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência – PCD) e Analista Operacional Jr.

Entre as oportunidades, destaca-se a posição de Analista Operacional Jr., voltada para estudantes dos períodos finais ou profissionais recém-formados em Engenharia, Estatística, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração e áreas correlatas.

O profissional atuará no desenvolvimento de dashboards e relatórios gerenciais, integração e tratamento de bases de dados, automação de processos, monitoramento de indicadores operacionais e apoio a projetos de transformação digital e melhoria contínua.

Para a função, são desejáveis conhecimentos em Excel intermediário ou avançado, Power BI e análise de dados. Experiência com SQL, Python, Power Automate, Power Query e gestão de processos será considerada um diferencial.

Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão acesso a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida e acidentes pessoais, Programa de Apoio à Saúde, Wellhub (Gympass), participação nos resultados (PLR) e programas de capacitação e desenvolvimento profissional.