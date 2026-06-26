Vagas são para planta industrial da Ternium, em Santa CruzMARCO ANTONIO TEIXEIRA
A empresa oferece salário compatível com o mercado e pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, refeição na empresa, entre outros.
Todas as oportunidades são extensivas a profissionais com deficiência (PcD), e as inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho pelo site.
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