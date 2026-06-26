Vagas são para planta industrial da Ternium, em Santa CruzMARCO ANTONIO TEIXEIRA

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Felipe Scofield
A siderúrgica Ternium está com 40 vagas abertas para as áreas de manutenção e operação em sua planta industrial, em Santa Cruz, na Zona Oeste carioca. Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e curso profissionalizante ou técnico nas áreas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Solda e áreas correlatas.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, refeição na empresa, entre outros.

Todas as oportunidades são extensivas a profissionais com deficiência (PcD), e as inscrições devem ser feitas até o dia 30 de junho pelo site
* Matéria do estagiário Felipe Scofield com supervisão de Marlucio Luna