Equipes da SMTE oferecem atendimento gratuito para trabalhadores em busca de uma oportunidade de trabalhoDivulgação/SMTE
Durante as ações, os participantes poderão cadastrar ou atualizar seus currículos, receber orientação profissional e ser encaminhados para processos seletivos de acordo com o perfil de cada candidato.
A programação da semana começa na terça-feira, no Jardim Maravilha, na Zona Oeste. Na quarta-feira, 1º de julho, o atendimento será realizado em Madureira. Já na quinta-feira, 2, as equipes estarão em Senador Vasconcelos. Encerrando a agenda da semana, no sábado, 4, o programa chega à Vila Vintém, em Padre Miguel.
- Terça-feira, 30, das as 10h às 14h, no Jardim Maravilha: Rua Quarenta e Três, 242 ((em frente à GEL e ao Ciep Posseiro Mário Vaz).
- Quarta-feira, 1º de julho, das 10h às 14h, em Madureira: Igreja Primazia, na Avenida Ministro Edgard Romero, 415
- Quinta-feira, 2, das 10h às 14h, em Senador Vasconcelos: Igreja Assembleia de Deus em Dr. Augusto Vasconcelos, na Rua Arthur Rios, 805.
- Sábado, 4, das 10h às 14h, na Vila Vintém: Ministério Apostólico Casa, na Rua Mesquita, 1.247.
* Matéria do estagiário Felipe Scofield com supervisão de Marlucio Luna
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