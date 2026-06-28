Equipes da SMTE oferecem atendimento gratuito para trabalhadores em busca de uma oportunidade de trabalho - Divulgação/SMTE

Equipes da SMTE oferecem atendimento gratuito para trabalhadores em busca de uma oportunidade de trabalhoDivulgação/SMTE

Publicado 28/06/2026 05:00

O programa Trabalha Rio vai cadastrar curriculos em quatro bairros nesta semana. Entre terça-feira, 30, e sábado, 4 de julho, as equipes oferecerão atendimento gratuito para trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.



Durante as ações, os participantes poderão cadastrar ou atualizar seus currículos, receber orientação profissional e ser encaminhados para processos seletivos de acordo com o perfil de cada candidato.



A programação da semana começa na terça-feira, no Jardim Maravilha, na Zona Oeste. Na quarta-feira, 1º de julho, o atendimento será realizado em Madureira. Já na quinta-feira, 2, as equipes estarão em Senador Vasconcelos. Encerrando a agenda da semana, no sábado, 4, o programa chega à Vila Vintém, em Padre Miguel.



Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e, se possível, currículo impresso.



Confira a programação da semana:



- Terça-feira, 30, das as 10h às 14h, no Jardim Maravilha: Rua Quarenta e Três, 242 ((em frente à GEL e ao Ciep Posseiro Mário Vaz).



- Quarta-feira, 1º de julho, das 10h às 14h, em Madureira: Igreja Primazia, na Avenida Ministro Edgard Romero, 415



- Quinta-feira, 2, das 10h às 14h, em Senador Vasconcelos: Igreja Assembleia de Deus em Dr. Augusto Vasconcelos, na Rua Arthur Rios, 805.



- Sábado, 4, das 10h às 14h, na Vila Vintém: Ministério Apostólico Casa, na Rua Mesquita, 1.247.



* Matéria do estagiário Felipe Scofield com supervisão de Marlucio Luna