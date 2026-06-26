A feira recebe 40 empreendedores da Tijuca para exposição de produtos e serviços - Érica Martin/Agência O Dia

A feira recebe 40 empreendedores da Tijuca para exposição de produtos e serviçosÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 14:13

Rio – A quadra do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, recebe, nesta sexta-feira (26) e no sábado (27), o Conexão Tijuca, evento gratuito que reúne em um só lugar atividades voltadas para empreendedorismo, capacitação, educação financeira e saúde. A ideia é fortalecer a economia local e criar novas conexões entre moradores, comerciantes e profissionais da região.

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Em sua primeira edição, a feira conta com 40 empreendedores de pequeno porte da Grande Tijuca, que apresentam diferentes produtos e serviços – isso sem falar nas oportunidades de networking (relações profissionais e comerciais). Assim, o público visitante pode conhecer negócios de diferentes segmentos e apoiar os trabalhadores.

"Vim para as pessoas conhecerem meu trabalho. E se gostarem, levarem (risos). Meu público é adulto feminino. Mas estou aberta também a convites para expor meu trabalho em outros locais", afirmou, ao DIA, a professora aposentada Cláudia Bosco, de 56 anos, que atualmente confecciona e comercializa bolsas e bijuterias em crochê.

A psicanalista e artesã Yandara Malugo, de 31 anos, compareceu neste primeiro dia de Conexão Tijuca apostando na sua produção de cadernos personalizáveis: "Acredito que aqui eu vá conseguir mostrar a diferença do meu produto, conhecer outros expositores e trazer o diferencial do meu material para o bairro".

Além da feira, a programação também oferece workshops, ministrados pela Caixa Econômica Federal, voltados para educação financeira, com orientações práticas para organização de recursos, gestão de negócios e planejamento de investimentos. Os participantes também têm acesso a área kids e serviços gratuitos de saúde e bem-estar, além de oferta de cursos.

“Hoje estamos trazendo o setor patológico, com o exame preventivo das mulheres; vacina contra influenza e covid; implante subdérmico contra gravidez indesejada; e testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis", enumerou Érica Ferrari, enfermeira e responsável técnica pelo Centro Municipal de Saúde (CMS) Maria Augusta Estrella.

Sobre capacitação, o Firjan Senai oferece cursos gratuitos para eletricista de obras, instalador hidráulico, auxiliar de cozinha, pedreiro de alvenaria estrutural e impermeabilizador. “Estamos com vagas para a unidade da Tijuca,” informou Cássia Tamires, agente do sistema.



Além disso, no sábado, o evento será encerrado com o Quintal da Furiosa Convida, uma apresentação musical com mestres e integrantes da bateria do Salgueiro.

O Conexão Tijuca é uma realização da AVS Eventos, empresa especializada na organização de feiras, congressos e festas.

Serviço

Conexão Tijuca

Quando: Sexta (26) e sábado (27), das 9h às 18h

Onde: Quadra do Salgueiro (R. Silva Teles, 104)

Entrada gratuita