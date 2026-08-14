Entre as vagas oferecidas pelo Assaí estão operador de loja e operador de caixaDivulgação
Rede de supermercados abre 340 vagas de emprego
Posições são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais
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Posições são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais
Faetec é autorizada a contratar até 1.536 professores e especialistas
São 546 vagas para admissão ainda em 2026, com jornadas de 20 e 40 horas e remuneração de R$ 2.003,32 a R$ 4.006,64
Transpetro abre inscrições para 281 vagas com salário de até R$ 15 mil
Além dos postos de preenchimento imediato, estão disponíveis 3.890 oportunidades para formação de cadastro de reserva
Werner Coiffeur abre 19 vagas no Rio de Janeiro e em Búzios
As oportunidades são para manicures, cabeleireiros, designer de unhas, depiladora e profissionais de recepção
Central do Brasil recebe feirão de empregos e cursos
Evento gratuito reúne oportunidades de trabalho, qualificação profissional e serviços de cidadania, beleza, esporte e cultura
TrensRJ abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz
Para participar, é preciso ter entre 18 e 24 anos, ensino médio completo e disponibilidade para cumprir a jornada de oito horas diárias