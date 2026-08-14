Entre as vagas oferecidas pelo Assaí estão operador de loja e operador de caixa - Divulgação

Entre as vagas oferecidas pelo Assaí estão operador de loja e operador de caixaDivulgação

Publicado 14/08/2026 05:00

Rio - A rede de supermercados Assaí abriu 340 vagas de emprego para todo o Estado. As posições são elegíveis a Pessoas com Deficiência (PcD) e abrangem diferentes áreas operacionais. Interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região pelo link

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As principais oportunidades oferecidas são para o cargo de operadorde loja e operador de caixa. Além da capital, as oportunidades contemplam as cidades de Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caixas, Macaé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo e São João do Meriti.

Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna