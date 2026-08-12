Encomendas da Transpetro impulsionam a indústria naval brasileira - Transpetro/Divulgação

Encomendas da Transpetro impulsionam a indústria naval brasileiraTranspetro/Divulgação

Publicado 12/08/2026 19:18

Transpetro publicou, nesta quarta-feira (12), quatro editais do novo concurso público com 4.171 vagas disponíveis. Dentre elas, 281 são para preenchimento imediato e 3.890 para formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais chegam a R$ 15.034,81. Os contratados terão vínculos celetistas.

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As inscrições seguirão até 14 de setembro, às 23h59. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo Há oportunidades de vagas em terra e embarcadas para os níveis médio, técnico e superior. No quadro de terra, as vagas serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Para o quadro de mar, as oportunidades terão abrangência nacional. A distribuição das vagas por cargo e polo de trabalho serão divulgadas nos editais.As inscrições seguirão até 14 de setembro, às 23h59. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site . As taxas de participação é de R$ 81,50 para nível médio e técnico, e R$ 117 para nível superior.

As provas serão aplicadas no dia 29 de novembro deste ano e terá apenas questões objetivas, com exceção para advogados. O resultado final da prova para os níveis médio e superior sairá no dia 23 de março de 2027 e para nível técnico será disponibilizado apenas no dia 27 de abril de 2027.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna