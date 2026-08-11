Jovens buscam oportunidades de emprego em feira no Terminal Gentileza - Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Jovens buscam oportunidades de emprego em feira no Terminal GentilezaCarlos Elias Junior/Agência O DIA

Publicado 11/08/2026 09:33 | Atualizado 11/08/2026 14:03

Rio - O Terminal Gentileza recebeu, nesta terça-feira (11), a 2ª edição da feira "Um Rio de Oportunidades", voltada à inclusão produtiva de jovens entre 15 e 29 anos. A iniciativa oferece 3.640 oportunidades no mercado de trabalho, entre vagas de emprego , estágio, jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD), além de 4.194 oportunidades em cursos gratuitos ou com bolsa integral, presenciais e virtuais.

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Ao DIA, cariocas que participaram do evento destacaram a expectativa de conseguir uma chance para ingressar no mercado profissional.



O estudante Lebron Cardoso da Silva, 21 anos, afirmou estar confiante com o resultado. "Eu busco uma vaga de jovem aprendiz, porque eu estudo para concurso, mas meus pais não estão dando conta de me bancar em casa, comigo só estudando. Eu estou procurando uma fonte de renda. Estou bem confiante, porque tem bastante vaga, bastante jovem aprendiz, e eu acho que vai dar certo", disse.



Victor Luiz, 25 anos, busca estabilidade financeira e de carreira. "Eu saí de uma empresa há pouco tempo, por questões de saúde da minha mãe. Então, eu consegui esse tempo para me endireitar dentro de casa, com as minhas coisas, ajudar minha irmãzinha também no colégio. E agora eu quero um emprego que me dê essa capacidade financeira e de carreira", relatou.



Quem também está atrás de uma oportunidade é Renan Magalhães Dias, 38 anos. "Estou em busca de emprego para almoxarifado, auxiliar de escritório, agente administrativo, para a área hospitalar ou imobiliário. Quero uma oportunidade de emprego para me recolocar no mercado, porque está bem difícil, tem muita concorrência e muita exigência", informou.

Em 2025, 1.609 jovens participaram da iniciativa e 675 foram encaminhados para postos de trabalho e cursos profissionalizantes. Pelo menos 70 participantes conquistaram uma colocação profissional após a ação.



Além da oferta de vagas, a feira promove orientação profissional e apoio à construção de projetos de vida, ajudando os jovens a identificar talentos, interesses e caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional. O evento também fortalece a articulação entre organizações sociais, instituições públicas, empresas e a juventude carioca, ampliando o conhecimento sobre programas, serviços e iniciativas de empregabilidade existentes na cidade.



Durante a programação, empresas e organizações parceiras estarão presentes em estandes para divulgação de oportunidades, atendimento aos participantes e apresentação de ofertas de capacitação.

A ação é realizada pelo Decola Cria (GOYN Rio), Cedaps e CIEE Rio, com apoio da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUV Rio), VLT Carioca, SEFRAS e BrazilFoundation.

"O Decola Cria é uma iniciativa que faz parte de uma rede global, que existe já em 10 países, trabalhando com a inclusão de jovens, a partir de uma rede de parceiros. A gente faz junto que ninguém consegue fazer sozinho. E aí, a gente organizou essa feira junto com vários parceiros nossos, que estão vindo para gerar oportunidades para juventude", frisou Anna Becker, coordenadora de programas do programa.



Serviço



Feira "Um Rio de Oportunidades"

Data: 11/8 (terça-feira)

Horário: das 8h às 15h

Local: Terminal Gentileza (mezanino – 2º andar)