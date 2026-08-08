Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME) abriu processo seletivo para contratar 287 agentes educadores II. As oportunidades estão distribuídas pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para jornada de 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.
O contrato é válido por 12 meses e pode ser renovado pelo mesmo períoodo. A seleção ocorrerá por análise de títulos e experiência profissional, com envio da documentação no ato da inscrição ou entrega presencial na CRE escolhida até o fim do prazo. O resultado final sai em 3 de setembro.
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna