Concurso da Transpetro oferece 281 vagas de início imediato e forma cadastro de reserva - Eudes Santana / Transpetro

Concurso da Transpetro oferece 281 vagas de início imediato e forma cadastro de reservaEudes Santana / Transpetro

Publicado 04/08/2026 11:42

A Transpetro, subsidiária da Petrobras, anunciou que realizará processos seletivos para os quadros de terra e de mar. Serão oferecidas 281 vagas de início imediato e haverá formação de cadastro de reserva.

A companhia vai publicar quatro editais. Para o quadro de terra, serão dois: um para cargos de nível médio e outro para nível superior. Para o quadro de mar, haverá um edital destinado a oficiais e outro para suboficiais e guarnição.



Antes da publicação dos editais, contudo, haverá uma etapa preliminar de sorteio, nesta quarta-feira (5), para definição do cargo/ênfase e polo em que serão alocadas as vagas reservadas para grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência (PcD).



Os editais serão publicados após a realização e homologação do sorteio. Os processos seletivos terão validade de um ano e meio, podendo ser prorrogados por igual período.



No quadro de terra, as vagas serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Para o quadro de mar, as oportunidades terão abrangência nacional. A distribuição das vagas por cargo e polo de trabalho serão divulgadas nos editais.



Remuneração e inscrições



As remunerações mínimas iniciais das vagas ofertadas podem chegar a R$ 15.034,81, além dos benefícios previstos no acordo coletivo da companhia, como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.



As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, independentemente do polo de trabalho escolhido pelo candidato. Os inscritos poderão realizar as provas na localidade de sua preferência entre os locais disponibilizados pela organizadora, a Cesgranrio.



As inscrições serão abertas em agosto, exclusivamente pelo site da organizadora. As provas estão previstas para novembro. Informações detalhadas sobre cargos, requisitos, etapas de seleção, conteúdo programático e cronograma serão divulgadas com a publicação dos editais.



Sorteio de cotas



O sorteio garante que a legislação de cotas seja atendida na totalidade das vagas e do cadastro de reserva para pessoas pretas e negras (25%), indígenas (3%) e quilombolas (2%), totalizando 30% das oportunidades destinadas a grupos étnico-raciais. Para pessoas com deficiência (PcD), a companhia destinará 10% das vagas e do cadastro reserva.



O mecanismo será aplicado apenas aos editais cujo número de vagas e/ou cadastro de reserva por cargo/ênfase e polo não permitam o atendimento automático aos percentuais de reserva previstos na legislação. O procedimento não seleciona pessoas candidatas nem interfere na classificação dos processos seletivos públicos.



O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Cesgranrio no YouTube, às 14h desta quarta-feira. O resultado será divulgado nos canais oficiais da organizadora e passará a integrar os respectivos editais.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci