Aulas sobre IA terão como temática as ferramentas usadas no cotidiano e como integrá-las no ExcelDivulgação/Senac RJ
Os cursos têm carga horária de 8 horas e trazem aulas introdutórias e práticas voltadas ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial. Como Integrar IA no Excel ensina a combinar ferramentas gratuitas de IA generativa com o Excel, sem necessidade de assinaturas pagas, para transformar comandos de texto (prompts) em fórmulas, análises e relatórios. Já o IA na Prática apresenta ferramentas usadas para criar textos e imagens com mais agilidade e produtividade.
Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 14 anos e conhecimentos básicos de informática. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do Senac RJ, onde também estão as informações do início das aulas, horários e quais dias da semana serão lecionadas.
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