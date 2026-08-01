Aulas sobre IA terão como temática as ferramentas usadas no cotidiano e como integrá-las no Excel - Divulgação/Senac RJ

Aulas sobre IA terão como temática as ferramentas usadas no cotidiano e como integrá-las no ExcelDivulgação/Senac RJ

Publicado 01/08/2026 06:00





Os cursos têm carga horária de 8 horas e trazem aulas introdutórias e práticas voltadas ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial. Como Integrar IA no Excel ensina a combinar ferramentas gratuitas de IA generativa com o Excel, sem necessidade de assinaturas pagas, para transformar comandos de texto (prompts) em fórmulas, análises e relatórios. Já o IA na Prática apresenta ferramentas usadas para criar textos e imagens com mais agilidade e produtividade.



Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 14 anos e conhecimentos básicos de informática. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo O Senac RJ oferece 1.250 vagas gratuitas para os cursos Como Integrar IA no Excel e IA na Prática. As aulas sobre Inteligência Artificial serão online e ao vivo a partir do dia 4 de agosto, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.Os cursos têm carga horária de 8 horas e trazem aulas introdutórias e práticas voltadas ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial. Como Integrar IA no Excel ensina a combinar ferramentas gratuitas de IA generativa com o Excel, sem necessidade de assinaturas pagas, para transformar comandos de texto (prompts) em fórmulas, análises e relatórios. Já o IA na Prática apresenta ferramentas usadas para criar textos e imagens com mais agilidade e produtividade.Para se candidatar, é necessário ter pelo menos 14 anos e conhecimentos básicos de informática. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do Senac RJ, onde também estão as informações do início das aulas, horários e quais dias da semana serão lecionadas.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

