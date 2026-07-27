Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e morar na capital - Divulgação

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e morar na capitalDivulgação

Publicado 27/07/2026 20:15

Rio - O programa Rio do Futuro, da prefeitura carioca, abriu 74 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional em hospitalidade e empreendedorismo, em parceria com o Senac RJ. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e morar na capital. Os selecionados receberão mensagem de confirmação para a matrícula presencial.



O curso de "Recepção de Hotéis – Operação e Procedimentos" oferece 24 vagas no Senac Copacabana, localizado na Rua Pompeu Loureiro, 45, com inscrições presenciais na unidade até 9 de agosto. As outras 50 vagas são para formações em empreendedorismo, com aulas na Casa da Juventude. As matrículas para essa área vão até 5 de agosto e devem ser feitas no Senac Centro, na rua Santa Luzia, 735, 2º andar.

Para mais informações sobre o projeto, acesse o link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna