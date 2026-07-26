DPSP é a empresa responsável pelas redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo - Divulgação

DPSP é a empresa responsável pelas redes Drogarias Pacheco e Drogaria São PauloDivulgação

Publicado 26/07/2026 12:04

A DPSP, empresa do varejo farmacêutico responsável pelas redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, está com 75 vagas abertas para farmacêuticos no estado do Rio de Janeiro. A empresa promoverá um evento de empregabilidade no dia 30 de julho.

As oportunidades são destinadas ao cargo de farmacêutico(a) e oferecem benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Programa de Participação nos Resultados (PPR), cesta básica, TotalPass, suporte em saúde mental e plano de carreira.

Os interessados já podem se candidatar às vagas por meio da plataforma de recrutamento da companhia. Além disso, quem participar do evento de empregabilidade terá a oportunidade de conhecer de perto a cultura da DPSP, tirar dúvidas sobre a carreira e participar presencialmente das etapas do processo seletivo.



Durante a programação, os participantes terão acesso a uma palestra sobre carreira no setor, poderão realizar uma candidatura simplificada com o time de Atração e Seleção e participar de conversas e entrevistas com gestores da DPSP.