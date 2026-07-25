Processo conta com três tipos de funções, sendo elas: aprendiz administrativo, operacional e técnico - Reprodução

Processo conta com três tipos de funções, sendo elas: aprendiz administrativo, operacional e técnicoReprodução

Publicado 25/07/2026 05:00

Rio - A empresa de energia Raízen abriu 250 vagas de jovem aprendiz nos diversos escritórios, bases e usinas da companhia, nas áreas administrativa, técnica e operacional em nove estados, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições vão até segunda-feira, 27, e podem ser feitas pelo site da campanha, no link.

O processo seletivo conta com três tipos de funções, sendo elas: aprendiz administrativo, aprendiz operacional e aprendiz técnico. Para concorrer as vagas, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico e disponibilidade entre 4 e 8 horas.

Contratados terão benefícios como bolsa-auxílio mensal, auxílio-transporte ou fretado, plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, Wellhub e seguro de vida.

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna