Processo conta com três tipos de funções, sendo elas: aprendiz administrativo, operacional e técnicoReprodução
Empresa de energia abre 250 vagas de jovem aprendiz no País
Inscrições vão até a próxima segunda-feira
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Isenção de ICMS para taxistas deve ser solicitada pelo site da Sefaz
Liberada desde janeiro, a funcionalidade acumula 1.392 requerimentos efetuados
Estado amplia licença-maternidade e paternidade para temporários
Novo decreto também garante estabilidade provisória às gestantes e atende a casos de adoção em união homoafetiva
Secretaria abre 420 vagas em cursos gratuitos de formação profisional
Inscrições vão até o dia 3 de agosto
Universidade promove evento gratuito sobre mercado de trabalho
Inscrições podem ser feitas pela internet
Rede de supermercados abre 30 vagas de emprego em Macaé
Ação ocorrerá nesta quarta-feira, dia 22 de julho, com atendimento em dois horários: às 9h e às 13h