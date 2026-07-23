Formações são divididas em oito temas e tem duração de um mêsDivulgação

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Rodrigo Maciel
Rio - A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio) abriu 420 vagas em cursos gratuitos na Casa da Juventude Centro, na Gamboa. As inscrições vão até 3 de agosto pelo link.
As aulas ocorrem em agosto e contemplam as áreas de trancista, nail designer, barbeiro, designer de sobrancelhas, depilação, Libras, produção musical e informática básica. Cada turma oferece 50 vagas, com exceção de Produção Musical (20) e Informática Básica (100), divididas entre os turnos da manhã e da noite). Participantes que atingirem frequência mínima de 75% receberão certificado de conclusão.
Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna