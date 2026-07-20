Iniciativa é voltada para quem deseja se qualificar profissionalmente e deseja abrir o próprio negócioKaroline Silva
Curso gratuito de culinária abre 200 vagas para mulheres
Incrições são feitas em Curicica
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
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Banco abre 21 vagas de emprego na cidade do Rio
Oportunidades são para os postos de Gerente de Relacionamento e de Negócios e Operações
Secretaria promove feirão de vagas para jovem aprendiz nesta terça
Atividade é voltada para pessoas de 14 a 24 anos
Museu e JuvRio oferecem bolsas de estudo em artes
Projeto da Escola do Olhar capacitará jovens de 16 a 21 anos
Faculdade oferece cursos gratuitos de férias com certificado
Atividades acontecem entre 27 e 31 de julho, com 1.640 vagas disponíveis
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