Iniciativa é voltada para quem deseja se qualificar profissionalmente e deseja abrir o próprio negócioKaroline Silva

A
Alexia Gomes
O curso gratuito de culinária Mão na Massa, da Fundação Educarte, ainda tem 200 vagas disponíveis. As inscrições são feitas na Estrada de Curicica, 285, em frente ao Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 11h.
Realizada de dois em dois meses, a iniciativa é um curso profissionalizante para mulheres acima de 18 anos que moram no município do Rio. A ação é resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Jorge Braz (REP-RJ).
Ao todo, são 60 horas de curso, distribuídas em 9 semanas, com 40 horas de aulas presenciais e 20 horas de atividades online na plataforma digital exclusiva do curso. Ele é voltado para quem deseja se qualificar profissionalmente e deseja abrir o próprio negócio.
A formada Márcia da Silva Mattos fez o curso depois de um AVC. "Meu lado direito estava paralisado, mas melhorei minha coordenação motora nas aulas. Consegui fazer a massa de pão e dar o ponto", afirmou.