Iniciativa é voltada para quem deseja se qualificar profissionalmente e deseja abrir o próprio negócio - Karoline Silva

Iniciativa é voltada para quem deseja se qualificar profissionalmente e deseja abrir o próprio negócioKaroline Silva

Publicado 20/07/2026 12:11

curso gratuito de culinária Mão na Massa, da Fundação Educarte , ainda tem 200 vagas disponíveis. As inscrições são feitas na Estrada de Curicica, 285, em frente ao Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, em Curicica. O atendimento é de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 11h.

Realizada de dois em dois meses, a iniciativa é um curso profissionalizante para mulheres acima de 18 anos que moram no município do Rio. A ação é resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Jorge Braz (REP-RJ).

Ao todo, são 60 horas de curso, distribuídas em 9 semanas, com 40 horas de aulas presenciais e 20 horas de atividades online na plataforma digital exclusiva do curso. Ele é voltado para quem deseja se qualificar profissionalmente e deseja abrir o próprio negócio.

A formada Márcia da Silva Mattos fez o curso depois de um AVC. "Meu lado direito estava paralisado, mas melhorei minha coordenação motora nas aulas. Consegui fazer a massa de pão e dar o ponto", afirmou.