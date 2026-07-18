Para participar, é obrigatório fazer a inscrição antecipada - Renan Areias/Agência O Dia

Para participar, é obrigatório fazer a inscrição antecipadaRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/07/2026 05:00

Rio - O feirão de emprego Jovem Talento Carioca oferecerá nesta terça-feira (21) mil vagas imediatas e de cadastro reserva para jovem aprendiz na cidade do Rio. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), acontece das 9h às 13h, no Clube do Servidor Municipal, na Cidade Nova, e é voltado para jovens de 14 a 24 anos.

Para participar, é obrigatório fazer a inscrição antecipada pelo link . Somente candidatos cadastrados no formulário serão atendidos.

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna