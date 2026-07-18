Para participar, é obrigatório fazer a inscrição antecipadaRenan Areias/Agência O Dia
Secretaria promove feirão de vagas para jovem aprendiz nesta terça
Atividade é voltada para pessoas de 14 a 24 anos
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Museu e JuvRio oferecem bolsas de estudo em artes
Projeto da Escola do Olhar capacitará jovens de 16 a 21 anos
Faculdade oferece cursos gratuitos de férias com certificado
Atividades acontecem entre 27 e 31 de julho, com 1.640 vagas disponíveis
Fies 2026: inscrições para o 2º semestre terminam nesta sexta-feira
Estudantes interessados em participar devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior
Fies 2026 disponibiliza 4,2 mil vagas no Rio de Janeiro
Para se inscrever, é necessário que candidato tenha participado de ao menos uma das edições do Enem desde 2010
Empresa de auditoria e consultoria organiza processo seletivo para trainee
Inscrições vão até o dia 31