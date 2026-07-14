Empresa oferece posições em até cinco áreasGoogle Maps / Reprodução
As vagas contemplam graduandos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Matemática, Tecnologia da Informação, Direito, Ciências Atuariais, Arquitetura e Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Produção, Naval, Química e Petróleo).
As oportunidades são para as áreas de Auditoria, Consultoria, Consultoria Digital, Financial Advisory e Consultoria Tributária. O processo de inscrição será dividido nas etapas de inscrição online, avaliação curricular, testes de conhecimentos, dinâmicas em grupo, entrevista final e admissão.