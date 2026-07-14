Empresa oferece posições em até cinco áreasGoogle Maps / Reprodução

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Rodrigo Maciel
Rio - A Forvis Mazars, empresa de auditoria e consultoria empresarial, abriu vagas para o processo seletivo de trainee na cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades são voltadas para estudantes que estejam cursando a partir do 2º ano ou recém-formados com até dois anos de conclusão. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 pelo link.

As vagas contemplam graduandos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Economia, Matemática, Tecnologia da Informação, Direito, Ciências Atuariais, Arquitetura e Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica, Mecatrônica, Produção, Naval, Química e Petróleo).

As oportunidades são para as áreas de Auditoria, Consultoria, Consultoria Digital, Financial Advisory e Consultoria Tributária. O processo de inscrição será dividido nas etapas de inscrição online, avaliação curricular, testes de conhecimentos, dinâmicas em grupo, entrevista final e admissão.
Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna
 