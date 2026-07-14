Oportunidades da Localiza abrangem áreas como atendimento ao cliente, operações, administrativo e vendasPixel-Shot / Adobe Stock
Os cargos disponíveis são: consultor de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de operações, lavador de carros e supervisor, entre outras posições. Além disso, há espaço para quem está começando a trajetória profissional, com posições para jovens aprendizes.
Contratados terão direito a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche e participação nos lucros, que variam conforme a região e o cargo.