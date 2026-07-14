Oportunidades da Localiza abrangem áreas como atendimento ao cliente, operações, administrativo e vendas - Pixel-Shot / Adobe Stock

Oportunidades da Localiza abrangem áreas como atendimento ao cliente, operações, administrativo e vendasPixel-Shot / Adobe Stock

Publicado 14/07/2026 16:40

Rio - A empresa de aluguel de veículos Localiza abriu 25 vagas de trabalho na cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades abrangem áreas como atendimento ao cliente, operações, administrativo e vendas.



Os cargos disponíveis são: consultor de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de operações, lavador de carros e supervisor, entre outras posições. Além disso, há espaço para quem está começando a trajetória profissional, com posições para jovens aprendizes.



Contratados terão direito a benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche e participação nos lucros, que variam conforme a região e o cargo.

Para se inscrever, acesse o link

Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna