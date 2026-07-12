Interessados em participar do processo seletivo do Prouni já podem consultar os detalhes das bolsasMarcelo Camargo/Agência Brasil
O procedimento deve ser feito exclusivamente online, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do Prouni.
O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.
O Ministério da Educação publicou um passo a passo para ajudar os interessados a realizar a inscrição. Confira aqui.
Bolsas de estudo
Para concorrer à bolsa integral, os candidatos devem ter renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
Já a bolsa parcial é destinada a candidatos com renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.
Nesta edição, o programa oferta mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais, em 380 cursos de 879 instituições privadas de ensino superior, no segundo semestre de 2026.
Quem pode se inscrever
ter ensino médio completo;
ter participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);
ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame, sem ter zerado a redação.
ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada;
ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada.
ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação;
ser professor ativo da rede pública de ensino que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos.
Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio não pode se inscrever no Prouni 2026.
Classificação
A classificação ainda observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição, além de considerar se o candidato concorre em ampla concorrência ou às bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas.
Resultado
Confira abaixo o cronograma oficial do Prouni 2026/2:
inscrições: 7 a 12 de julho;
resultado 1ª chamada: 15 de julho;
comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 1ª chamada: 15 a 24 de julho;
resultado da 2ª chamada: 5 de agosto;
comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada: 5 a 14 de agosto;
lista de espera: 26 e 27 de agosto;
resultado da lista de espera: 1º de setembro.
Os processos seletivos do Prouni ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.
Para mais informações sobre as regras do processo seletivo Prouni do segundo semestre deste ano estão no edital (nº 51/2026).
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