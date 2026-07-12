Aulas online terão carga horária de 80 horas e certificação ao final da conclusão - RF._.Studio/Pexels

Aulas online terão carga horária de 80 horas e certificação ao final da conclusãoRF._.Studio/Pexels

Publicado 12/07/2026 05:00

A Faculdade Anhanguera de Divinópolis está com inscrições abertas para cursos de férias gratuitos. Todas as 50 opções de cursos de extensão serão lecionadas na modalidade de Educação a Distância (EAD). A iniciativa disponibiliza 150 vagas com carga horária de 80 horas e certificação ao final da conclusão.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 27. Cada participante poderá se inscrever em um curso, utilizando o CPF. Ao final do prazo, os inscritos receberão, por e-mail, as informações de acesso à plataforma de ensino, incluindo login e senha.



Entre as opções estão temas como Marketing Digital, Gestão Estratégica de Negócios, Agronegócios, Enfermagem em Home Care, Fisioterapia Cardiorrespiratória, Psicologia Organizacional, Direito de Família e das Sucessões, Libras e Educação para Surdos, Cidades Inteligentes: Tecnologia e Inovação, Compliance Contratual, Engenharia Industrial 4.0, Gestão Ambiental, Mercado Financeiro e Banking, Liderança e Coaching na Gestão de Pessoas, Propriedade Intelectual, entre outros.

A inscrição e lista completa dos cursos pode ser acessada aqui

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

