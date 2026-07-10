O ITA oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da AeronáuticaDivulgação / ITA
As inscrições devem ser feitas pela internet até às 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 195,00.
O instituto oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da Aeronáutica.
A seleção do ITA é dividida em três etapas:
2ª Fase: Provas dissertativas (Matemática, Física, Química), Português e Redação, entre 20 e 23 de outubro de 2026.
3ª Fase: Inspeção de saúde e exames complementares
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