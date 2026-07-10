Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo - Divulgação

Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículoDivulgação

Publicado 10/07/2026 07:45

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), dará sequência, na próxima semana, às ações itinerantes do Trabalha Rio. Entre os dias 13 e 18 de julho, equipes da secretaria estarão em Guaratiba, Jacarepaguá, Campo Grande e Cosmos oferecendo atendimento gratuito a quem busca uma oportunidade de emprego.

Durante as ações, trabalhadores poderão realizar o cadastro na plataforma Oportunidades Cariocas e, de acordo com o perfil profissional e a disponibilidade de vagas, receber encaminhamento para processos seletivos de empresas parceiras da secretaria.

Na segunda-feira (13), o atendimento será realizado, das 10h às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Amor ao Próximo, localizada na Rua Almeida de Oliveira, 28, em Guaratiba. Na terça-feira (14), a equipe estará no Center Shopping, na Avenida Geremário Dantas, 404, no Tanque, em Jacarepaguá.

A programação continua na quarta-feira (15), na Praça Telmo Gonçalves Maia, na Rua Dom Pedrito, s/nº, em Campo Grande. Na quinta-feira (16), o Trabalha Rio atenderá os moradores do Condomínio Rio Rock, na Rua Projetada A, 175, também em Campo Grande. Encerrando a agenda da semana, no sábado (18), o serviço será levado ao Condomínio Flores do Brito, na Estrada do Campinho, 5.300, em Cosmos, sempre das 10h às 14h.

"Nosso objetivo é aproximar cada vez mais o serviço de quem está procurando uma oportunidade no mundo do trabalho. Ao levar o Trabalha Rio para diferentes bairros, ampliamos o acesso às oportunidades e facilitamos o contato entre trabalhadores e empresas parceiras. Essa presença nos territórios faz diferença para muitas pessoas que, por diferentes motivos, têm dificuldade de se deslocar até uma unidade fixa", destaca o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Para participar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo. Quem não puder comparecer às ações itinerantes também pode se cadastrar na plataforma Oportunidades Cariocas ( https://pref.rio/servicos/trabalho ) .

O atendimento presencial também está disponível nas sete unidades da Central do Trabalhador, localizadas no Centro (CIAD), Campo Grande, Engenho Novo, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Santa Cruz e Tijuca. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.