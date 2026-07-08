Vagas são tanto para a fábrica em Volta Redonda, quanto para os restaurantes e escritórios do Grupo Trigo - Divulgação/Grupo Trigo

Vagas são tanto para a fábrica em Volta Redonda, quanto para os restaurantes e escritórios do Grupo TrigoDivulgação/Grupo Trigo

Publicado 08/07/2026 16:40

O Grupo Trigo está com 74 vagas disponíveis no Estado do Rio, sendo 55 delas na capital e 19 em Volta Redonda. As oportunidades são para contratação, estágio e jovem aprendiz. As oportunidades são para as franquias do grupo — China In Box, Spoleto, Koni, Gendai, Pizzaria Spoleto, Casa do Pão de Queijo, ASA Açaí, 2V Deli & Conveniência e Gurumê.





Para ver a relação total de vagas e áreas, ou se inscrever, é necessário acessar o



Os currículos destinados às vagas da fábrica, em Volta Redonda, devem ser enviados para o WhatsApp: (24) 98110-6739 Todas as vagas possuem salários compatíveis com o mercado, e os benefícios variam de plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou vale-combustível, auxílio-farmácia, vale-alimentação e/ou alimentação no local, convênio com academia, auxílio-creche, seguro de vida, além de iniciativas que promovem o bem-estar. Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.Para ver a relação total de vagas e áreas, ou se inscrever, é necessário acessar o site Os currículos destinados às vagas da fábrica, em Volta Redonda, devem ser enviados para o WhatsApp: (24) 98110-6739

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

