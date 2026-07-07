Aulas ocorrerão no Polo Educacional Sesc, com encontros semanais realizados de segunda a quinta-feira - Divulgação/Sesc

Aulas ocorrerão no Polo Educacional Sesc, com encontros semanais realizados de segunda a quinta-feiraDivulgação/Sesc

Publicado 07/07/2026 05:00

O Polo Educacional Sesc, na Barra Olímpica, está com inscrições abertas para 224 vagas em cursos livres gratuitos de formação técnica e artística para pessoas interessadas em ingressar ou se aperfeiçoar no setor cultural. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 pelo site

Ao todo, serão oferecidas nove modalidades: prática de canto para espetáculos teatrais, dublagem, teatro, técnica de áudio para shows, acrobacias aéreas e de solo, Língua Brasileira de Sinais (Libras) e prática de conjunto para violão/guitarra, teclado e percussão/bateria.



As atividades são totalmente gratuitas e acontecem presencialmente no Polo Educacional Sesc, com encontros semanais realizados de segunda a quinta-feira, nos períodos da tarde ou da noite, de acordo com a programação de cada curso. Para obter o certificado, os participantes deverão cumprir pelo menos 75% da carga horária.



Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais. Cada candidato poderá se inscrever em apenas um curso e deverá optar, no momento da inscrição, pelo nível iniciante ou intermediário — destinado a quem já concluiu o módulo anterior.



No caso da disciplina de Prática de Conjunto, os alunos participarão de uma audição de nivelamento no primeiro dia de aula, em 18 de agosto.



A seleção dos participantes levará em consideração o número de vagas disponíveis em cada curso, a ordem de inscrição e critérios de prioridade estabelecidos pelo Sesc. Terão preferência candidatos com renda familiar mensal de até dois salários-mínimos per capita, moradores de periferias ou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, além de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.



O resultado da seleção será divulgado em 22. As matrículas poderão ser realizadas entre os dias 23 e 27, e as aulas têm início previsto a partir de 3 de agosto. O endereço das aulas é no Polo Educacional Sesc – Avenida Ayrton Senna, 5.677, Barra Olímpica.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

