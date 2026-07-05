Equipe vão atender gratuitamente trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalhoDivulgação
As equipes da secretaria vão atender gratuitamente trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Quem comparecer aos pontos itinerantes poderá fazer o cadastro ou a atualização do currículo, receber orientações sobre processos seletivos e conhecer vagas compatíveis com o seu perfil profissional.
A agenda da semana começa na segunda-feira (6), em Realengo. Na terça-feira (7), o programa terá dois pontos de atendimento: um na Ilha do Governador e outro em Acari. Na quarta-feira (8), a ação será realizada em Santa Cruz. O encerramento acontece em Campo Grande, com atendimentos na sexta-feira (10) e no sábado (11).
6 de julho (segunda-feira)
10h às 14h
Cozinha Comunitária Carioca Odete Gomes
Rua Corrêa Teixeira, 79 – Realengo
10h às 14h
Cozinha Comunitária Carioca Boogie Wogie
Rua Ubatuba, 23 – Pitangueiras – Ilha do Governador
10h às 14h
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla
Avenida Pastor Martin Luther King, 10.976 – Acari
10h às 14h
AMUBUA – Associação de Moradores de União das Bases Urucânia e Adjacências
Rua José Silton Pinheiro, 51 – Conjunto Urucânia – Santa Cruz
10h às 14h
Igreja Chama do Amor
Estrada dos Caboclos, 257 – Campo Grande
10h às 14h
Estrada do Moinho, 709 – Campo Grande
O programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), realizará seis ações itinerantes em bairros das zonas Oeste e Norte da cidade, entre os dias 6 e 11 de julho. Com isso, moradores dessas localidades que estejam em busca de vagas de trabalho terão a chance de receber atendimento do programa perto de casa.
As equipes da secretaria vão atender gratuitamente trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Quem comparecer aos pontos itinerantes poderá fazer o cadastro ou a atualização do currículo, receber orientações sobre processos seletivos e conhecer vagas compatíveis com o seu perfil profissional.
A agenda da semana começa na segunda-feira (6/7), em Realengo. Na terça-feira (7/7), o programa terá dois pontos de atendimento, um na Ilha do Governador e outro em Acari. Na quarta-feira (8/7), a ação será realizada em Santa Cruz. O encerramento acontece em Campo Grande, com atendimentos na sexta-feira (10/7) e no sábado (11/7).
Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, estar presente nos bairros é uma forma de aproximar o poder público da população e tornar o acesso às oportunidades mais simples.
"Sabemos que muitas vezes o povo trabalhador carioca enfrenta dificuldades para se deslocar em busca de oportunidades. É pensando nessas pessoas que o Prefeito Eduardo Cavalieri nos tem orientado a colocar o Trabalha Rio mais vezes nas ruas. Nosso papel é diminuir essa distância entre quem quer trabalhar e quem está contratando. Cada atendimento pode representar um novo começo para uma família."
Confira a programação:
6 de julho (segunda-feira)
10h às 14h
Cozinha Comunitária Carioca Odete Gomes
Rua Corrêa Teixeira, 79 – Realengo
7 de julho (terça-feira)
10h às 14h
Cozinha Comunitária Carioca Boogie Wogie
Rua Ubatuba, 23 – Pitangueiras – Ilha do Governador
7 de julho (terça-feira)
10h às 14h
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla
Avenida Pastor Martin Luther King, 10.976 – Acari
8 de julho (quarta-feira)
10h às 14h
AMUBUA – Associação de Moradores de União das Bases Urucânia e Adjacências
Rua José Silton Pinheiro, 51 – Conjunto Urucânia – Santa Cruz
10 de julho (sexta-feira)
10h às 14h
Igreja Chama do Amor
Estrada dos Caboclos, 257 – Campo Grande
11 de julho (sábado)
10h às 14h
Estrada do Moinho, 709 – Campo Grande
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