Ação social busca ampliar as oportunidades de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho - Pedro Conforte

Ação social busca ampliar as oportunidades de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalhoPedro Conforte

Publicado 03/07/2026 06:00

Uma ação social gratuita voltada às pessoas com deficiência (PcD) será realizado das 10h às 14h, na sede da instituição Viva Rio, na quarta-feira (8). Nela, serão realizados o recebimento de currículos e serviços de cidadania, saúde, qualificação profissional e inclusão social.



O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e oferecer diversos serviços gratuitos em um único espaço, para facilitar o acesso e fortalecer a rede de apoio desse público.



Além do recebimento de currículos de PcD, a programação inclui isenção para emissão de documentos; aferição de pressão arterial e glicemia; massoterapia; exercícios laborais e pilates solo; barbeiro; trancista; design de sobrancelhas; corte de cabelo e escova; feirinha de mães atípicas; e bazar solidário.



As vagas de emprego são para técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar administrativo, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, agente de portaria e psicólogo.



O evento também contará com orientações sobre acesso ao ensino superior e à qualificação profissional. A ESPM oferecerá bolsas de estudo integrais para cursos tecnólogos a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Universidade Estácio de Sá também participará com orientações e atividades de promoção da saúde.



A ação será realizada na Rua do Russel, 76, Glória. Os interessados também devem levar laudo comprobatório da deficiência.



