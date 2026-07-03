Ação social busca ampliar as oportunidades de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalhoPedro Conforte
O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e oferecer diversos serviços gratuitos em um único espaço, para facilitar o acesso e fortalecer a rede de apoio desse público.
Além do recebimento de currículos de PcD, a programação inclui isenção para emissão de documentos; aferição de pressão arterial e glicemia; massoterapia; exercícios laborais e pilates solo; barbeiro; trancista; design de sobrancelhas; corte de cabelo e escova; feirinha de mães atípicas; e bazar solidário.
As vagas de emprego são para técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar administrativo, nutricionista, auxiliar de serviços gerais, agente de portaria e psicólogo.
O evento também contará com orientações sobre acesso ao ensino superior e à qualificação profissional. A ESPM oferecerá bolsas de estudo integrais para cursos tecnólogos a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Universidade Estácio de Sá também participará com orientações e atividades de promoção da saúde.
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